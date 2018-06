Il Viminale e il piano anti ambulanti: spiagge pattugliate e prefetti mobilitati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Stiamo preparando un dossier spiagge sicure» ha esordito Salvini alcuni giorni fa, attraverso Facebook. E in effetti nei prossimi giorni potrebbe partire un progetto di intervento in vista dell'estate. La formula del ministro leghista riprende in alcuni aspetti quella testata dagli scorsi governi. Ma al rafforzamento dei controlli sul litorale, d'accordo con il capo della Polizia Franco Gabrielli (che in tema di pubblica sicurezza coordina anche Carabinieri e Guardia di finanza), il neo-ministro vuole affiancare le azioni...