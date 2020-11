L'APPELLO

LONGARONE Sì ai vaccini contro il Covid, ma ora è il momento della responsabilità: ovvero di restare il più possibile a casa. «Perché noi medici, infermieri e operatori siamo stanchi, non ci siamo ripresi ancora dai mesi primaverili e siamo in enorme fame d'aria e ci siamo tutti rimessi le tute, le maschere, e stiamo di nuovo lottando come prima, ma non basta». Il monito arriva dal dottor Ali Chreyha, medico di medicina generale. L'uomo è anche un amministratore, riveste l'incarico di vicesindaco di Longarone. E ci racconta qual è il suo pensiero sulla pandemia. «Si conferma che l'epidemia in Italia è in rapido peggioramento. La maggior parte del territorio nazionale è compatibile con uno scenario tre, ma sono in aumento le Regioni in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario quattro. Parliamo quindi di una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sull'intero territorio con criticità ormai evidenti in numerose Regioni». Chreyha ricorda che le Regioni classificate a rischio moderato hanno una probabilità elevata di progredire ad rischio alto nel prossimo mese, situazione data dall'elevata trasmissibilità.

I TIMORI

«Tutte le Regioni sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio fa notare -. È essenziale rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni. La Lombardia con 2.08 è a regione con l'Rt più alto (l'indice di contagio del virus), la situazione epidemiologica da Covid 19 continua a peggiorare e si registra un Rt di circa 1.7. Abbiamo oltre 500 casi per 100 mila abitanti e quasi tutte le regioni italiane sono pesantemente colpite». Il dottore Ali Chreya è perentorio: «è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione su servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Il rapporto positivi / tamponi è al 17,1%. Nei ricoveri ospedalieri notiamo una tendenza all'aumento e soprattutto c'è un incremento per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e questa situazione giustifica l'adozione di interventi più restrittivi soprattutto nelle regioni più colpite. E naturalmente necessita dell'adozione di comportamenti prudenti da parte di tutti i cittadini».

I VACCINI

Sul fronte dei vaccini Chreyha sostiene che la soluzione sia, attualmente, ancora «troppo lontana. La soluzione deve essere invece la personale assunzione di responsabilità , come abbiamo dimostrato a marzo, ognuno facendo la sua parte. La nostra capacità di inseguire il virus in questo momento è ridotta da una grande serie di fattori, forse non del tutto compresi, ed è anche per questo che abbiamo bisogno che tutti ci mettiamo qualcosa di nostro».

Fe.Fa.

