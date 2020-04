IL VIAGGIO

TREVISO Sotto il caldo sole che in questi giorni bacia una Treviso deserta regna il caos delle mascherine: non ce ne sono abbastanza e quelle che si trovano possono arrivare a costare, per i modelli definiti chirurgici, fino a 2,50 euro al pezzo. Da ieri una ordinanza del sindaco del capoluogo Mario Conte le ha rese obbligatorie per stare all'aperto, anche se da soli, e va da sé che è scattata la corsa all'acquisto con richieste ai banchi delle farmacie della città che nella media sono aumentate del 25%. Ma non tutti le hanno trovate e soprattutto sono riusciti ad acquistarle strappando un prezzo sotto i 2 euro a mascherina. «C'è un grosso problema di approvvigionamento - spiegano alla Farmacia Fiera di Viale IV Novembre - e questo ha innescato dei rincari enormi. Rispetto a prima dell'emergenza il prezzo delle mascherine chirurgiche è cresciuto di dieci volte. La scarsità della merce fa sì che siano pochi i distributori che le hanno e l'impressione è che a questo punto ciascuno ci faccia il prezzo che vuole». «C'è un oligopolio negli attuali canali a cui possono attingere le farmacie - raccontano sempre alla Farmacia Fiera, dove la chirurgica viene venduta a 2 euro al pezzo - noi possiamo fare il prezzo finale sulla base di quello che è il costo del distributore, senza contare che sopra ci va messa l'Iva che è al 22%».

IL PROBLEMA

Mascherina, ma quanto mi costi? La risposta che emerge da un giro fra le farmacie trevigiane città dice che la spesa per proteggersi dal virus, prendendo a riferimento una famiglia di quattro persone, può arrivare fino a 300 euro al mese (75 la settimana), praticamente la metà di un affitto medio. «Prezzi - raccontano alla Farmacia di Ponte San Martino - che hanno fatto sì che nei giorni scorsi ci siamo rifiutati di acquistarle e quindi ci si sia trovati sprovvisti di mascherine. Con che faccia si può venderle a 2 euro e mezzo quando solo qualche settimane fa avevamo scatole da 50 pezzi a 13 euro in tutto? Tanto più che si tratta di prodotti che dovrebbe essere usati per non più di 4 o 5 ore». La scarsità insomma si spiegherebbe non solo per l'effettivo limitato numero a disposizione ma anche dal fatto che la distribuzione al banco è strozzata dai rincari. «Dai grossisti - è la verità che emerge dai titolari della Farmacia Zanoni di Piazza Borsa - arrivano proposte irricevibili: acquisti da almeno 2 mila euro con pagamento anticipato e 1 euro a mascherina. Noi al momento riusciamo a stare al dettaglio su 1,50 euro, ma non sappiamo quanto dureranno queste scorte».

LE PROPOSTE

Finirà, raccontano allora i farmacisti trevigiani, che la gente farà con le mascherine quello che già faceva con la spesa alimentare: si informa e va a caccia degli affari. Allora prendete nota: alla Fanoli di Piazza Duomo le chirurgiche vengono vendute a 2,50 euro, alla Calmaggiore calano a 1,50, da Graziati ce ne sono a 1,80, a un euro e mezzo vengono vendute anche alla Zanoni di Piazza Borsa, alla Patelli al Quartiere Latino se ne possono trovare ancora a 1,40 a mascherina, a S. Lazzaro il prezzo é 1,80 euro, a S. Bona costano 1,90. Reperire mascherine a lunga durata, le cosiddette FFp2 e FFp3 è invece come vincere un biglietto alla lotteria. Ne abbiamo scovate alla S. Lazzaro, al prezzo di 9 euro alla coppia, alla San Martino e alla Farmacia Calmaggiore, sempre allo stesso costo. L'alternativa sono le lavabili in tessuto non tessuto o tessuto misto, 6 euro al pezzo, che hanno più o meno tutti. Ma attenzione: niente lavatrice a 90 gradi o supercentrifuga, meglio un lavaggio a mano con buon risciacquo. Altrimenti ci sono quelle gratuite distribuite dalla Protezione Civile, di cui gli scaffali delle farmacie sono ancora pieni. Introvabili ormai anche i guanti, senza cui non si entra nei negozi malgrado molti medici sollevino dubbi sulla loro reale utilità. «Oltre al caos mascherine - spiegano alla Farmacia S. Bona - quello dei guanti è un vero problema perché non si riescono a reperire e la richiesta è molto forte». E allora c'è chi, come la Farmacia S. Martino, li trova al supermercato e poi li rivende a prezzo di costo.

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA