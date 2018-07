CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIAGGIOPORDENONE È un mercoledì mattina di luglio, piazza XX Settembre alle 11 è già una lastra rovente. In centro è giorno di mercato, uno degli appuntamenti immancabili per ogni buon pordenonese. Quattro passi tra le bancarelle, la frutta fresca e magari un paio di calzini da comprare per il proprio nipotino. Routine, tradizione di una vita che sembra impensabile veder cambiare. Eppure tra i banchi del mercato del capoluogo tira una brutta aria. Ci sono delle attenuanti, ma valgono fino a un certo punto: è luglio, c'è chi è in...