MOGLIANO Baristi moglianesi compatti sulle strategie anti covid, ma perplessi sui controlli. Andrea Mazzonetto sulla sua pagina Facebook del Bar Ae Poste, lamenta regole troppo rigide per gli esercenti. «Ci dicono che dobbiamo avere un servizio d'ordine, ma chi lo ha deciso? E in base a che cosa? A Mogliano c'è una ordinanza?» Riferendosi al nuovo dimezzamento delle capienze per alcuni locali, ammette di non condividere questa politica. «Esiste il business e non il mezzo business, o facciamo impresa o facciamo beneficenza. Mettiamo in gioco noi stessi e le nostre attività, gli avventori non percepiscono il pericolo e noi siamo esposti quanto loro, solo che alla fine la colpa è sempre solo nostra, non ne usciremo mai».

Più morbido Massimo Marcon, titolare del Bar Teatro: «Alla clientela le cose basta dirle: certo a volte qualcuno non accetta di essere ripreso, ma con i bei modi tutto si sistema». Carlo Maffei della Casetta Rossa racconta di essere stato recentemente a Lignano ed aver assistito ad ogni tipo di assembramento: «Gli altri fanno ciò che vogliono e noi rischiamo la chiusura per cose futili, perchè noi e i camerieri dobbiamo indossare la mascherina e il cliente seduto no? Che senso avrà mai questa cosa? Ora ho i posti all'aperto, a novembre che succederà con i pochi posti a sedere che ho al mio interno? Dovrò scegliere quali clienti tenere, chi spenderà di più dovrà essere tenuto maggiormente in considerazione? E' tutto tremendamente sbagliato! Per non parlare degli schermi in plexiglass che molti non usano più o non hanno mai usato, e chi come noi lavora con feste e compleanni, subisce un danno ulteriore». Un'altra vittima di selfie e filmati è il Divinus di Daniele Anastasio, ripreso all'inizio dei controlli con una tirata d'orecchi, ma che poi si è adeguato allungando spazi e distanze, e offrendo il concertino solo se le regole lo consentono, come al Saòr in piazzetta Duca D'Aosta, dove spesso le serate vengono riempite con la presenza di musicisti e dj. In piazza Caduti, nello storico bar Goppion, Worren Floriani lamenta il calo di un terzo del fatturato rispetto allo scorso anno: «Se a ottobre ci chiuderanno per un nuovo lockdown sarà la fine! Nessuno sa cosa succederà tra due mesi, siamo tutti preoccupati». A Ombre e cicchetti invece, Marco Favaro e Sandro appoggiano i controlli: «Quando qualcuno sbaglia per colpa sua, è giusto multarlo, ma le chiusure sono inutili e dannose». Marco Favaro dichiara che il problema Covid esiste e bisogna contenerlo con qualunque mezzo. «È difficile aprire qualsiasi tipo di locale e limitarne la gestione con ordinanze e restrizioni, Se veramente il problema è così grande, fammi chiudere e mantienimi»

Nello stesso locale incontriamo anche il Dj Ivano Cappellesso, spesso in attività a Mogliano, il quale difende i bar, sostenendo che le responsabilità dovrebbero essere più a carico del cittadino e meno del gestore: «ci vuole più buon senso e responsabilità da parte di tutti, i titolari degli esercizi pubblici si sono adeguati tempestivamente ed efficacemente in proporzione alle loro possibilità». L'assessore alle attività produttive Giorgio Copparoni invita tutti a collaborare, ben conoscendo i problemi legati alla sua attività di ristoratore. «Ci vuole attenzione - commenta Copparoni - non solo verso sé stessi ma nei confronti di tutti, quando si esagera si rischia di danneggiare anche gli altri, se il gestore di un locale se ne frega, paga lui, ma vanifica gli sforzi degli altri». Certamente ogni locale deve fare i conti con il tipo di avventore, chi tra i clienti sceglie i più giovani ha sicuramente difficoltà diverse da chi ha un pubblico maturo, ma su una cosa i baristi concordano: le regole sono ancora troppo confuse.

Fabio Mason

