IL VIAGGIO

FONZASO Il paese con la valigia in mano. A fronte di 3.153 abitanti sono 2.567 gli abitanti di Fonzaso residenti all'estero. Si tratta del comune in cui durante il 2019 c'è stato il maggior numero, in termini assoluti, di persone che si sono iscritte all'Aire (+143) rispetto al 2018, davanti a Feltre (+137), che lo scorso anno era però primo con l'exploit di 274 nuovi residenti all'estero. Nel quinquennio 2014-2019 quasi mille sono stati i feltrini disseminati in giro per il pianeta (985). A rilevarlo sono i dati elaborati dall'associazione Abm (Bellunesi nel mondo) che ha l'obiettivo di riunire tutti i bellunesi che vivono sparsi per il pianeta. Al terzo posto, di questa classifica, figura Val di Zoldo (+134). Appena sotto il podio, un altro comune del Feltrino, Arsiè (+126) e Alpago (+113).

GLI INTERROGATIVI

«Non saprei dare una spiegazione sociologica al fenomeno - spiega il primo cittadino Giorgio Slongo - ma voglio provare a capire la ragione di questo fenomeno. Siamo uno dei pochi comuni della conca feltrina che resiste sopra i tremila abitanti. Abbiamo avuto un travaso dai comuni dell'altopiano e questo ci ha permesso di mantenere i saldi quasi invariati. Dico quasi perché in realtà c'è stata una flessione di trenta, quaranta abitanti l'anno nell'ultimo periodo. Al tempo stesso abbiamo avuto anche parecchi inserimenti grazie alle case ater. Soprattutto stranieri che, per fortuna, fanno ancora figli. Il fenomeno di emigrazione non è stato comunque così evidente negli ultimi dodici mesi. Questo però è un comune che ha dato moltissimo all'emigrazione. Qui tutti avevano un parente all'estero. Poi ci sono stati i rientri e qualche figlio che si è fermato altrove ha chiesto di poter essere iscritto anche in Italia».

CASA DOLCE CASA

E ben presto l'obiettivo di tutti gli emigrati è quello di poter tornare a casa. Una possibile spiegazione ad un incremento potrebbe essere legata però alle seconde generazioni: «Abbiamo fatto tante trascrizioni di persone provenienti dal Brasile - spiegano dall'ufficio anagrafe - molte di più di quelle relative alle persone che hanno deciso di spostarsi all'estero».

