IL VIAGGIO

CONEGLIANO È mattino presto quando al distretto di via Galvani arrivano le prime auto. Alcuni hanno ancora le valigie in auto, tutti sfoggiano una indistinguibile abbronzatura da mare: sono i vacanzieri appena rientrati dalle ferie, la maggior parte da Croazia e Grecia. Aspettano in fila indiana con pazienza per fare il tampone previsto per chi rientra dai paesi considerati a rischio. Il serpentone di auto, verso le 9, è già di circa 150 vetture che dalla rotonda di via Manin arrivano fino a viale Italia, verso Mareno. Alcuni dovranno tornare nel pomeriggio.

TUTTO ESAURITO

Non a caso, all'angolo con via Monticano, due operatori del distretto sono costretti ad attaccare un cartello sul lunotto dell'ultimo della fila. Con quest'auto finisce la coda, scusateci, tornate domani. I tamponi proseguiranno così ininterrottamente fino alle 14. Nelle auto ci sono famiglie intere con nipoti e nonni, coppie di fidanzati, single e amici. C'è chi sbuffa e che aspetta tranquillo, sorridendo: «Certo non è proprio il massimo passare il ferragosto in fila ad aspettare di fare un tampone - spiega una coppia di Vazzola appena tornata dalla Grecia -. Siamo qui dalle 7 del mattino ed ora, che sono le 9, siamo quasi arrivati al tendone. Forse, per evitare tanta attesa, ci potevano fare il controllo direttamente all'uscita dall'aeroporto» «Siamo di rientro dalla Croazia - racconta un signore di mezza età con la moglie -. Siamo stati all'estero solamente tre ore, eravamo andati in gita per mangiare il pesce e al rientro ci hanno comunicato che era necessario fare il tampone. Anche noi siamo in fila dalle sette, non ci spaventiamo comunque, alla fine siamo anche un po' curiosi di vedere e capire se siamo o no positivi asintomatici perché sia io che mia moglie non abbiamo avuto mai nessun sintomo che potesse ricondurre al Covid».

IL DISPOSITIVO

Tutto si svolge in silenzio e grande tranquillità, nessuno da segni di nervosismo. Alcuni con il sedile ribaltato schiacciano un pisolino in attesa del proprio turno. Tutti dicono di aver trovato molta meno gente sia in Croazia che in Grecia, dove le spiagge erano semideserte rispetto agli anni scorsi. I distanziamenti rispettati sia per strada che nei ristoranti, ordine e pulizia. Hanno saputo dell'obbligo del tampone tramite i media e il web, oppure da amici in Italia. Due ore per arrivare alla tenda allestita all'esterno della struttura di via Galvani. «Siamo in dieci in totale tra medici, infermieri e operatori sanitari - precisano gli operatori dell'usl -. Le auto sono molte ma il lavoro viene svolto con l'accuratezza che richiede» Il personale medico accoglie le auto una ad una mentre una signora con un giubbetto catarifrangente giallo raccoglie le tessere sanitarie delle auto prossime all'arrivo alla tenda e le consegna ad un operatore che inserisce i dati nel PC. Una volta fatta fermare l'auto e spento il motore, l'operatore si avvicina al finestrino e chiede nome, cognome e data di nascita, se ha una narice meno stretta dell'altra e va poi ad inserire quello che somiglia ad un lungo cotton fioc. Il tutto richiede un paio di minuti, ma in alcuna delle auto ci sono tre, quattro a volte cinque persone che devono sottoporsi al test. Una volta finito l'auto procede verso il cancello d'uscita a senso unico e le operazioni continuano senza sosta». I risultato, per ognuno di loro, arriverà nel giro di 24 - 48 ore.

Pdc

