IL VIAGGIO

BELLUNO L'ossessione per le Dolomiti è talmente grande che vale la pena visitarle anche in un viaggio virtuale in periodo di restrizioni da Coronavirus. È per questo che The New York Times dedica il servizio della sua nuova serie The world through a lens, ovvero il mondo attraverso l'obiettivo, proprio alle Dolomiti. Il servizio della giornalista e fotografa spagnola con base a Londra, Monica R. Goya, è stato pubblicato il 25 giugno scorso nella sezione viaggi del New York Times e si può trovare sul sito online: è uno dei più commentati.

IL SOGNO

«Grazie per averci trasportati sulle maestose Dolomiti - dicono tanti cittadini statunitensi - purtroppo come americani quest'anno non potremo raggiungere quei posti e comprendiamo le ragioni». O ancora: «Ho visitato le Dolomiti la scorsa estate - e quell'esperienza mi è rimasta dentro. Ho abbandonato il mio piano di ritornarci questo luglio quando l'Europa ha bannato i visitatori che arrivano dagli Stati Uniti». E un altro viaggiatore: «Spero di restare in salute per quando riprenderanno i voli internazionali e potrò andarci di persona». «Ci siamo stati lo scorso settembre - scrieve tra i commenti Joe - Io vivo in California e ho trascorso tanto tempo in Colorado, quindi non so bene cosa sia lo spettacolo delle montagne. Ma sinceramente faccio fatica a pensare a montagne più belle delle Dolomiti».

L'ESCURSIONE

Il servizio fotogiornalistico intitolato La bellezza ossessiva di un'escursione, rifugio dopo rifugio, sulle Dolomiti riporta l'esperienza e gli scatti della giornalista fatta ad agosto 2019. Inizia sull'Alta Via numero 1. Suggestiva poi la foto del rifugio Coldai all'alba. Subito dopo la giornalista porta il lettore a ammirare il panorama che si vede dal rifugio Lagazuoi con «le più famose montagne delle Dolomiti inclusi Pelmo e Civetta». Poi le maestose Cinque Torri e il museo all'aperto della Grande Guerra sul Lagazuoi. «Andrea -racconta la giornalista del New York Times - un figurante in costume con la divisa storica, ci guida tra tunnel e trincee descrivendo come gli eserciti Italiano e Austro ungarico, trasformarono queste montagne in una fortezza». Poi il Rifugio Città di Fiume. «I rifugi- spiega - hanno diverse forme: vanno da edifici rustici e spartani con pavimenti in legno rotti fino a affascinanti casette alpine. C'è l'essenziale. E sì: c'è anche il Wi-Fi». E infine il suggestivo scatto della Croda da Lago.

LA STORIA

Il pezzo si chiude così, ricordando la scrittrice inglese con la passione per l'alpinismo Amelia Edwards, che raccontò le Dolomiti dell'Ottocento. A lei è dedicata l'Alta via Amelia, che è lunga circa 400 chilometri, con partenza da Cortina ed arrivo all'Alpe di Siusi. Era il 1872 quando intraprese un viaggio sulle Alpi: venne accompagnata dalle guide alpine Giuseppe Ghedina di Cortina e Clemente Callegari di Caprile. Allora le Dolomiti erano un mito, alimentato dagli scritti dei primi viaggiatori che le avevano scoperte, quali John Ball e Francis Fox Tuckett, non erano certo a portata di click come oggi sul New Yoek Times. «Sono passati quasi 150 anni da quando Amelia Edwards, giornalista inglese, scrisse di essere stata rapita dalla bellezza delle Dolomiti con strani profili e colori ancora più strani- conclude Monica R. Goya -. È cambiato tanto da quel tempo, ma molto è rimasto. Ancora oggi dopo tutti questi anni lo splendore di queste montagne uniche, incanta e ossessiona chi ci va in escursione».

Olivia Bonetti

