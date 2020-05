IL VIA LIBERA

LONGARONE/ERTO Da giovedì 7 maggio i cittadini di Erto e Casso e Vajont, in provincia di Pordenone, possono recarsi nei territori comunali di Longarone e Ponte nelle Alpi. Meta da sempre degli acquisti. La deroga è stata concessa del Prefetto di Belluno Adriana Cogode, dopo che i primi cittadini Paolo Vendramini per Longarone, Roberto Padrin per Longarone e Antonio Carrara, l'avevano informata della consuetudine, e della comodità, per i cittadini di queste comunità in territorio pordenonese di recarsi verso la provincia di Belluno per l'acquisto di generi di prima necessità e per accedere a servizi non disponibili in quei territori. Una questione arrivata addirittura sul tavolo del governo dopo l'interessamento del ministro bellunese, Federico D'Incà.

IL DOCUMENTO

Nella lettera inviata ai sindaci dei Comuni interessati e al collega di Pordenone, il Prefetto di Belluno spiega le ragioni della decisione che consentono lo spostamento dei cittadini fra Regioni diverse: «In questo contesto può ritenersi che, laddove i Comuni di codesta provincia indicati in oggetto (ndr, Erto e Casso, Vajont) non dispongano di punti vendita o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità ivi non reperibili, sia consentito lo spostamento de cittadini residenti o domiciliati, verso il punto vendita più vicino o più accessibile, ancorché si trovi nel territorio di uno dei Comuni bellunesi confinanti». Paesi molto più vicini per gli Ertani e gli altri, rispetto per esempio a Maniago, e verso cui da sempre essi gravitano.

SECONDE CASE

Un tema quello del valico di regione che era già stato affrontato e risolto. Già in precedenza, infatti, era possibile per i cittadini di Nuova Erto (Ponte nelle Alpi) e Longarone che possiedono seconde case al di là della diga, accedervi per le manutenzioni necessarie. Dopo l'intervento del prefetto ora è stata aperta anche la possibilità per i residenti nei comuni pordenonesi di scendere in provincia di Belluno per effettuare gli acquisti e per accedere ai servizi che altrimenti sarebbero, per loro, difficilmente raggiungibili.

Giovanni Santin

