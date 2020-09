IL VIA

BELLUNO Nonostante i timori e non solo degli studenti per l'inizio di un anno scolastico atipico, costruito su ingressi scaglionati, banchi distanziati e mascherine a portata di bocca e naso, il primo giorno di scuola è andato bene. Certo, in alcuni istituti mancano ancora diversi insegnanti. In altri (Galilei-Tiziano, Renier e Calvi) non sono ancora arrivati i moduli prefabbricati da adattare a classi e le tensostrutture per coprire gli spazi esterni di alcune scuole alla ricerca di spazi per la ricreazione. Ma, nel complesso, non sono state rilevate criticità importanti.

LA RIPARTENZA

Così, dopo una pausa di 203 giorni causa Covid-19, 22.994 studenti bellunesi sono tornati a scuola. A salutarli e ad augurare loro un buon anno scolastico il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che ha visitato alcune scuole di Borgo Valbelluna. Dalle 8.15 del mattino in poi è stato a Villapiana, Lentiai, Villa di Villa, Mel, Carve, Trichiana, Cavassico, Sant'Antonio di Tortal. Non poteva perdersi il primo giorno di scuola nemmeno il presidente della Provincia Roberto Padrin. Alle 7.30 si trovava già nel piazzale della stazione a Belluno per monitorare la situazione degli arrivi e degli assembramenti. Poi si è diretto al liceo Tiziano per un saluto istituzionale ai ragazzi. Mentre il dirigente scolastico provinciale, Massimiliano Salvador, era presente all'istituto comprensivo di Quero Vas. «Ho scelto il Liceo Tiziano ha spiegato Padrin per dimostrare vicinanza a uno degli istituti della provincia più in difficoltà, dal momento che i container sono in ritardo e che molti studenti seguiranno le lezioni da casa. Mi auguro che tutto questo si possa risolvere nel più breve tempo possibile. A tutti voi chiedo pazienza e comprensione».

DISTANZIAMENTO

Gli studenti delle classi prima e seconda del Liceo Classico, circa duecento, l'hanno ascoltato dal cortile della scuola. Distanziati gli uni dagli altri e con la mascherina davanti alla bocca. «Sono contento di vedervi tutti con la mascherina ha continuato il presidente della Provincia Anche questo è un disagio in più. Però è fondamentale per fare in modo che la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile. È una scuola diversa ma è l'unica vera palestra di vita: ascoltate gli insegnanti e rispettate i vostri compagni». Ieri mattina, verso le 8, piazza dei Martiri era piena di studenti. Inevitabile conseguenza degli ingressi scaglionati che hanno portato i ragazzi a domandarsi come impiegare il tempo prima del loro turno. La risposta più ovvia è stato il bar. Ricaricati con brioche e cappuccino si sono diretti verso le loro scuole per l'inizio delle lezioni.

I PARADOSSI

Ma i paradossi sulle misure anti-contagio si sono palesati quasi subito. Fuori dai cancelli strette di mano e abbracci e, per un momento, la vita è sembrata quella di sempre. Poi, superata quella linea magica che separa il mondo di un ragazzo da quello di uno studente, ossia il cancello di scuola, tutti erano a distanza di un metro e con la mascherina davanti alla bocca. «Siamo pronte a iniziare». Nel cortile del Catullo ci sono Laura, Margherita, Vera, Maddalena che si apprestano a cominciare il primo anno di superiori. «Non sappiamo di preciso quali siano le regole da seguire. La mascherina, i banchi, i prof che girano» fa sapere Vera. La maggior parte di loro ha due mascherine perché con il Covid non si scherza. «Mia cugina se l'è preso. Aveva solo un sintomo: non sentiva gli odori ma ora sta bene» racconta una di loro. «Mio papà invece aveva 38 e mezzo di febbre e poi è risultato positivo» spiega un'altra. Tutte però assicurano di non aver paura dei contagi. C'è anche chi, a scuola, non sarebbe voluto tornare.

I POCO ENTUSIASTI

«È tutto organizzato molto bene spiega Bruno, in terza media alle Ricci Ma potevano lasciarci a casa e continuare con le video lezioni. Quando ero a casa mi mancava la scuola. Ora mi manca casa». Insieme a lui Gabriele, Alessio e Filippo. Anche loro non hanno paura del Covid ma «c'è troppa gente che non rispetta le regole». Lo zio di uno di loro è morto di coronavirus a Brescia e questo basta a metterli in guardia. L'attenzione però è sulle mascherine. «Ci danno già fastidio dicono in coro - perché i peletti entrano in bocca. Quanto durerà ancora questa situazione?».

Davide Piol

