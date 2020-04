IL VESCOVO

PORDENONE La Pasqua del lavoro immobile, ma anche degli studenti in attesa di capire come finirà la loro esperienza scolastica 2019-20. Accanto alle macchine ferme e ai cilindri guida-filo bloccati, nel grande salone della Savio di Pordenone, il vescovo Giuseppe Pellegrini ha celebrato una messa speciale in diretta streaming. Era dedicata al mondo dell'impresa, duramente provato dalla pandemia, e voleva pure rappresentare un omaggio ai 109 anni di attività aziendale. A dare il benvenuto al presule sono stati i due general manager, Moro e Maurizio, e il responsabile delle risorse umane Zin. Il vicario don Orioldo Marson e il delegato alla pastorale sociale don Dario Roncadin hanno affiancato monsignor Pellegrini, mentre don Corrado Della Rosa ha curato l'animazione del canto.

Successivamente il vescovo ha officiato il rito all'Istituto Vendramini di Pordenone, che raccoglie 486 studenti e 45 docenti, coprendo l'arco che va dalla scuola primaria al liceo delle Scienze applicate. In questo caso lo ha accolto la preside Romano, mentre la concelebrazione ha coinvolto ancora don Marson, il direttore dell'istituto don Marino Rossi e il diacono Mauro Della Torre, che ha l'incarico di guidare l'Ufficio scuola diocesano. Accompagnamento musicale di don Luca Basaldella e del docente Antonel Dewis. Proprio Della Torre ha portato saluto iniziale, ringraziando per aver scelto la struttura del centro storico e auspicando che l'anno scolastico possa concludersi al meglio, seppur rimanendo a casa, con profitto e risultati buoni.

«Per la Settimana Santa ho voluto scegliere quattro luoghi simbolo ha detto il vescovo . La Savio è stato il primo, diretto a rappresentare tutte le imprese economiche del nostro territorio, e il Vendramini il secondo, nel segno della scuola. L'azienda è il luogo del lavoro manuale, della fatica, del fare squadra e della gratificazione per i risultati. Questi, però, sono tempi in cui ci viene da dubitare. Ci soccorrono allora le parole della Bibbia: il Signore è difesa della mia vita, soprattutto in questa pandemia». Gli operai hanno voluto donargli proprio un cilindro, in memoria dell'incontro, mentre gli studenti gli hanno offerto uno zainetto con un libro e un quaderno. Oggi alle 11 nuova diretta telematica dalla sede della Protezione civile cittadina, in ideale comunione con i volontari (basta collegarsi alla pagina Facebook https://www.facebook.com/Diocesi-Concordia-Pordenone-145950042128624 o al canale Youtube https://www.youtube.com/user/CPGConcordiaPordenone). Alle 21 momento di penitenza e riconciliazione, come Papa Francesco ha suggerito, con diretta televisiva de Il 13 dal Seminario. «Potete seguire il rito suggerisce monsignor Pellegrini anche dal tavolo della cucina, allestito opportunamente per il momento di preghiera, che rappresenta il radunarsi di tutta la famiglia (genitori, figli e nonni) intorno a Cristo che è la vita».

