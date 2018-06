Il vescovo: «Spesso sui social violenza verbale devastante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OMELIAPADOVA Coniugare carità e giustizia secondo Dio, «predicare la misericordia di Dio verso i peccatori», poi «la possibilità di ricominciare a vivere per le persone che hanno sbagliato». È uno degli aspetti della voce di carità che ci viene dal Santo, all'insegna della quale il vescovo Claudio Cipolla ha impostato l'omelia-messaggio alla città nella solenne concelebrazione (44 sacerdoti) ieri mattina in basilica per la grande festa del 13 giugno.Il Presule ha posto l'accento sulla «possibilità di ricominciare a vivere per le...