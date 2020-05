L'INTERVISTA

Monsignor Renato Marangoni, stiamo uscendo dal periodo di chiusura totale per andare verso un futuro inesplorato. Molti hanno ormai abitudini nuove. Le celebrazioni online prenderanno il posto delle messe in chiesa?

«Questo tipo di soluzione io l'ho presa un po' indotto dalle condizioni in cui eravamo. Ho detto proviamo. Altrimenti non sapevamo cosa fare».

Che sensazioni ha avuto?

«Praticamente ho fatto trasmissione televisiva, non c'è la partecipazione attiva. A me piaceva molto andare a teatro, sei sulla scena c'è il corpo, sei vivo, ma questo è diverso, un ripiego e l'ho vissuto come tale».

E i fedeli, come hanno reagito?

«Molti quando mi hanno incontrato hanno discusso proprio dell'omelia, un riscontro che mi ha sorpreso».

Insomma anche la fede sta cambiando?

«In questi anni è maturato un rapporto diverso con la fede. Il coinvolgimento è più intimo e personale. Ho l'impressione che la gente cerci un modo diverso di vivere la liturgia, la pratica religiosa, il culto. Questo spiega anche perché le persone cercano il luogo più adatto a loro, spesso anche in base a chi celebra. Questo è stato evidente come è evidente che dobbiamo modulare l'offerta. Le persone vengono con un bisogno. Non è individualismo ma un coinvolgimento diverso».

E il senso di comunità?

Le persone mi hanno fatto capire anche che hanno partecipato proprio perché sapevano che la diffusione era capillare nel territorio. Insomma, l'aspetto di comunità molti lo hanno comunque voluto vivere».

D'ora in poi basterà un computer o una tv per seguire le celebrazioni?

«Sulla celebrazione, in particolare, va fatto un discorso diverso. Di solito cerchiamo l'originale, la firma. La messa con la firma è un'azione viva, ci vogliono corpi ci sono azioni parole. È un evento che viene drammatizzato lì vissuto. Rimarrà quello il brevetto, il resto servirà ma non come sostituzione».

Senta ma dal punto di vista economico, come si potrà offrire conforto ora a chi rischia di perdere il lavoro, cosa succederà all'economia?

«Sono più livelli, non c'è soltanto l'aspetto sanitario da rilanciare, neppure solo quello economico. Il lavoro sono gli affetti, i legami il senso del proprio operare, di investire le risorse, i figli, la famiglia. Sono tutti questi aspetti che un po' preoccupano. Senza dimenticare i bambini e i ragazzi, così a lungo rinchiusi. Si troveranno con i genitori al lavoro perché hanno esaurito le ferie. Dovremmo dare loro la possibilità di ricostruire i legami e le relazioni. Dobbiamo rimetterci lo zaino, non sappiamo ancora cosa ci aspetta. Noi vorremmo dare il nostro contributo, senza dilagare. Una sola risorsa non può riuscire da sola a risollevare la situazione, ne servono diverse».

Non è il momento degli individualismi, dice?

«Proprio no, qui non si va avanti da soli. Quello che mi spaventa sono le polemiche, ci sono verità da cavare fuori ma non può essere tutta la strategia della polemica perché quella consuma i rapporti. Non mette le persone nell'atteggiamento di mettersi in gioco e di ricomporre gli atteggiamenti degli altri».

Prudenza e obbedienza dice papa Francesco...

«Questa è la sfida più grande. C'è bisogno di figure che infondano fiducia, che abbiano coraggio di sostenere persone e istituzioni».

Senta, la mascherina l'ha provata?

(Ride) «Si si, non c'è problema, anche se mi appanna gli occhiali. Mi abituerò«.

Capitolo a parte meritano i funerali.

(Sospira) «Eh, quella è una pagina molto triste. Non farli è stato come toglierci l'ossigeno. Chi ha affrontato un lutto lo sa che se vissuto in un certo modo, in un certo contesto, ci può essere anche un sollievo. Ma anche in questo caso faremo come ha detto il papa, prudenza e obbedienza. Useremo termoscanner e mascherine».

Ha avuto modo di passeggiare per la città? Che effetto le hanno fatto questi giorni?

«Eh la città mi dava un senso di desolazione e di vuoto. Quando entravi nelle strade la gente sfuggiva, era desolata, vuota nei negozi. La città aveva un volto strano. Questo vuoto l'ho sentito».

