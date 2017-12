Il vescovo: «I migranti non sono una minaccia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MESSAGGIO DI PACEPORDENONE Migranti e rifugiati sono uomini e donne in cerca di pace, non una minaccia e la comunità cristiana e la società civile devono «spingere le politiche di accoglienza fino al massimo dei limiti consentiti dal bene comune»: questo il messaggio che il vescovo di Concordia-Pordenone, Giuseppe Pellegrini, rivolgerà ai fedeli nella sua omelia di domani, primo gennaio, Giornata della pace, rifacendosi a Papa Francesco e citando anche l'«Evangelii Gaudium» e la Pacem in terris. L'invito di Papa Francesco è a un...