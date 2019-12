CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il vescovo di Belluno, Monsigorn Renato Marangoni, dopo aver camminato assieme ai dipendenti Wanbao nella manifestazione della scorsa settimana, torna a far sentire ai lavoratori la sua vicinanza. Giustificando chi si sente vittima dei predatori: «È un'espressione violenta ma verbalmente esprime quello che è successo. Si diventa predatori quando non si guardano in faccia le persone». Il religioso non si sottrae anche alle domande che richiedono di andare oltre il ruolo: «Noi, colonizzati? Beh si un po' ci siamo sentiti così. Sono cose...