LA CHIESA

TREVISO Dopo la preghiera in solitudine, nel cimitero di San Lazzaro, unito in comunione spirituale con tutti i fedeli della diocesi nella giornata del Venerdì della Misericordia, il vescovo di Treviso si è fermato ancora una volta ieri mattina durate l'omelia della messa celebrata nella cripta della Cattedrale per guardare con gli occhi della fede la lotta contro il coronavirus. Con la malattia che costringe chi è in prima linea per curare e salvare i malati a correre. E al tempo stesso chiede a tutti gli altri di fermarsi nel rispetto delle direttive di salute pubblica per il contenimento del contagio: «Fermiamoci un momento qui. Ancora una volta fermiamoci ha detto monsignor Tomasi - Ad una società intera fa male fermarsi così, di colpo, come abbiamo dovuto fare in questo nostro tempo. Fa male. Ci mette ansia. Crea problemi oggi e in futuro. Problemi reali». Il Vangelo di San Giovanni è aperto sulla pagina del miracolo di Gesù della resurrezione di Lazzaro. Le stesse domande che fanno eco, versetto dopo versetto, vengono poste da monsignor Tomasi al presente. Per cercare risposte nella battaglia quotidiana contro il coronavirus: «E tutti gli ammalati? E tutti quelli che non ce la fanno? Abbiamo bisogno di risposte ora. Subito. Soluzioni. Chiarezza. Ora. E tu Signore, non ci sei. Signore dove sei?». La riflessione si ferma poi a guadare l'esempio del sacrificio straordinario - fino a rischiare la propria vita dei medici e infermieri che sono in prima linea. In una corsa contro la malattia: «Qualcuno tra noi deve correre ricorda il vescovo Tomasi Devono correre le persone che provano con tutte le loro energie a salvare le vite degli ammalati. E che se non ci riescono, almeno accompagnano chi muore in modo umano e degno, non lasciando nulla di intentato». Ma insieme ai sanitari, lì fuori al tempo del coronavirus, c'è un mondo altrettanto è in prima linea, che rema da solo per permettere di mandare avanti i servizi necessari. Dalle forze dell'ordine a chi governa il Paese, dalla protezione civile a chi produce i beni di prima necessità: «Devono correre quelli che creano le condizioni perché i primi possano lavorare bene e senza dover necessariamente mettere a repentaglio la loro salute e la loro vita. Devono correre coloro che devono decidere quali siano le misure più adatte per frenare il contagio. Devono correre quelli che aiutano tutti a rispettare le decisioni e le regole, per quanto difficili e dure da rispettare. Devono correre quelli che debbono porre ora le condizioni affinché il grande delicato organismo della società e dell'economia non crolli su sé stesso in questa brusca fermata. E possa tornare a funzionare quando le cose torneranno, speriamo presto, a funzionare». Nessuno oggi è solo, dice il vescovo alla Chiesa trevigiana. Anche se costretto a fermarsi. E le immagini della preghiera straordinaria di Papa Francesco, venerdì scorso, solo in una Piazza San Pietro deserta si fanno vicine: «Anch'io non sono tra coloro che corrono, mi sono dovuto fermare conclude monsignor Tomasi Mi fermo qua e lo faccio anche per chi deve correre. Questo fermarci ci avrebbe fatto bene comunque. Ci avrebbe sfidato a porci la domanda fondamentale: perché stai facendo tutto quello che fai? Per chi? In vista di cosa? Dove corre la tua vita? Verso cosa? Verso chi? Nelle sue profondità più misteriose e autentiche, cos'è la mia, la nostra vita?».

Alessandra Vendrame

