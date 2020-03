IL VERTICE

TREVISO Nessuna militarizzazione del territorio con posti di blocco ai confini della Provincia. La Marca non può essere trattata come Vo' Euganeo, dov'è bastato presidiare le quattro strade che portano in paese per un paio di settimane. Per far rispettare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha inserito la provincia di Treviso in zona rossa, con divieto di spostamento in entrata e uscita dal territorio, si procederà con dei controlli a campione su strade, autostrade e stazioni ferroviarie. Questa la linea emersa ieri sera al termine del Comitato riunitosi in Prefettura a Treviso con i vertici delle forze dell'ordine, il prefetto Maria Rosaria Laganà, il presidente della Provincia Stefano Marcon, il presidente dell'Anci regionale e sindaco di Treviso Mario Conte e il presidente della conferenza dei sindaci dell'Usl 2 Paola Roma. Escluso dunque, almeno al momento, lo sbarramento con camionette e pattuglie sulle principali vie d'ingresso e di uscita della Marca. «I posti di blocco non sono previsti - è stato precisato durante l'incontro -, ma i controlli saranno intensificati in tutta la Provincia, non solo nei comuni di confine». Ora però si attendono le indicazioni precise da parte del Ministero sui metodi di attuazione dello stesso decreto, che prevede sanzioni fino a 206 euro o l'arresto fino a 3 mesi per chi viola un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o d'ordine e igiene pubblico, come previsto dall'articolo 650 del codice penale.

Chi deve spostarsi fuori provincia (ma le limitazioni valgono anche per gli spostamenti interni) lo potrà fare solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o per rientrare presso il proprio domicilio. In pratica, chi lavora al di là dei confini provinciali potrà spostarsi liberamente. In caso di controllo dovrà però mostrare l'autocertificazione (il modello provvisorio è da oggi disponibile sul sito del Comune di Treviso) alle forze dell'ordine. «Stiamo attendendo le direttive precise che verranno date ai Comuni - ha detto il sindaco Paola Roma - chiarirà molti aspetti del Decreto, compreso come muoversi. Bisogna evitare che vi siano interpretazioni diverse».

Mario Conte ha portato sul tavolo del prefetto le richieste e i dubbi di piccoli commercianti e professionisti a dir poco disorientati: «Si tratta di parrucchiere, estetiste, pizzerie al taglio, piccoli esercizi commerciali, partite Iva che in questi giorni stanno soffrendo - sottolinea Conte - e che vorrebbero capire come muoversi, avere qualche speranza. Un tessuto sociale in difficoltà che chiede aiuto ai sindaci». Il prefetto ha preso nota ma i problemi sono tanti. Conte invita a tenere duro: «Seguiamo le direttive, sopportiamo qualche piccolo sacrificio. L'autocertificazione consente di muoversi nella zona rossa, ma usiamola con buon senso. Muoviamoci da casa solo se serve veramente: per andare a lavorare o dal medico, il resto vediamo di limitarlo. A Treviso stiamo facendo un buon lavoro, i casi contagiati sono 124, in settimana è previsto il picco e il numero potrebbe aumentare di poco. Stiamo lavorando bene, ma diamoci una mano tutti quanti. Lo abbiamo detto anche al prefetto. I controlli? La provincia non sarà militarizzata, ma ci saranno come è giusto che sia». Anche il presidente della Provincia Stefano Marcon è molto critico sul decreto: «Il provvedimento del Consiglio dei Ministri mette in difficoltà il nostro territorio, è innegabile, ed è difficile da applicare . È nato male, anche perché noi amministratori non siamo stati presi in considerazione come parte attiva, ma siamo stati coinvolti solo per ultimi. Credo che le evidenze scientifiche portate dalla Regione non giustifichino le misure prese nella nostra Provincia. Misure che avranno un impatto negativo sull'economia, con danni incalcolabili». «Non ci sarà una militarizzazione del territorio - assicura Marcon - ma a questo punto è fondamentale mettere in pista tutte le precauzioni del caso, perchè se va in crisi il sistema sanitario la situazione non sarà più gestibile. Certo bisognerà cambiare qualche nostra abitudine. A breve sarà disponibile un modulo provvisorio per attestare i motivi della trasferta di chi deve spostarsi per motivi di lavoro. L'importante è che ora arrivino per tutti delle indicazioni chiare e univoche».

Alberto Beltrame

Paolo Calia

