IL VERTICE

TREVISO Mezzo milione di euro al mese per avere 110 autobus in più. Tanto costerà a Mom l'organizzazione del nuovo servizio di trasporto. Dal 7 gennaio le superiori torneranno a fare lezione in presenza per il 75% degli studenti, a rotazione. Nella Marca vuol dire muovere circa 30mila ragazzi al giorno. E dato che i mezzi dovranno viaggiare con un carico massimo del 50%, come impongono le limitazioni per l'emergenza coronavirus, Mom è chiamata a stringere accordi con le società di autoservizi private per recuperare gli autobus necessari. Le simulazioni fatte partendo dagli abbonati dei mesi di settembre, ottobre e novembre, dicono che serviranno almeno 110 mezzi in più rispetto al servizio dell'anno scorso, che oltre ai 500 bus della stessa Mom contava già 40 corriere private.

I COSTI

Sono questi i conti che Giacomo Colladon, presidente della società del trasporto pubblico, ha messo ieri sul tavolo durante l'incontro con il prefetto, la Regione, l'ufficio scolastico provinciale, guidato da Barbara Sardella, il presidente della Provincia, Stefano Marcon, e i sindaci dei Comuni che ospitano scuole superiori, a partire da Mario Conte, primo cittadino di Treviso, più la Motorizzazione. «Servono 500mila euro al mese per garantire un simile sistema di corse aggiuntive -conferma Colladon- per arrivare a definire un programma ancora più preciso, però, attendiamo che vengano raccolti i questionari che sono stati distribuiti agli studenti e alle loro famiglie». Circa 8mila hanno già risposto indicando se useranno i mezzi pubblici, da dove arriveranno e quale scuola dovranno raggiungere. Il numero è destinato a salire nei prossimi giorni. Il tavolo in prefettura è stato aggiornato al 18 dicembre. A quel punto il quadro dovrebbe essere più chiaro. Intanto proprio dalla prefettura sono arrivate rassicurazioni per quanto riguarda il finanziamento delle corse aggiuntive. «Ci è stato assicurato che sono previsti 15 milioni di euro per il Veneto -rivela Colladon- l'impegno economico, comunque, potrà essere definito in modo preciso solo quando avremo il quadro definitivo».

LO SCHEMA

Lo schema non è cambiato. Si procederà con gli orari sfalsati. Cioè con ingressi nelle scuole tra le 8 e le 9 e uscite tra le 13 e le 14. E' stata accantonata l'idea delle due fasce tra le 8 e le 10. Così come l'ipotesi di far lezione a turni, sia di mattina che di pomeriggio. In tutto ciò, il vero nodo da sciogliere restano i possibili assembramenti nelle stazioni e all'altezza delle fermate. All'interno delle scuole e a bordo dei mezzi le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus vengono generalmente rispettate. Il problema è ciò che succede in mezzo. Per questo c'è la massima attenzione sulla nuova organizzazione del trasporto pubblico. «L'incontro è stato strategico in questa situazione -sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia e sindaco di Castelfranco- sono state illustrate al prefetto le linee guida del piano del trasporto e le relative problematiche, già discusse e approvate dall'ente di governo venerdì scorso. E abbiamo affrontato anche il tema della certezza delle risorse finanziarie disponibili per poter procedere agli affidamenti ai privati per il potenziamento del servizio». A settembre, quando il limite di carico di bus e corriere era all'80%, Mom aveva stretto accordi con 16 aziende private per la concessione di 68 linee in ambito extra-urbano. Adesso bisogna fare ancora di più.

Mauro Favaro

