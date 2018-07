CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEROMA C'è un'atmosfera diversa a Torino, oggi inizia la settimana come non accadeva da tempo. Nell'aria c'è un mix di tristezza e di apprensione. È infatti il primo lunedì dopo tanti anni che alla guida di Fca e delle altre società della galassia Exor non c'è più Sergio Marchionne, il manager che ha salvato e rilanciato il Lingotto dando impulso all'intera città. Il pensiero della gente è per l'uomo illuminato e coraggioso che è in gravi condizioni in un ospedale di Zurigo, ma il business deve andare avanti perché alle...