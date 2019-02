CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEBELLUNO Una legislazione differenziata per la montagna dentro alla quale introdurre anche un credito di imposta da utilizzare per investire in ricerca e sviluppo, aggirando le forche caudine di un'Europa che vieta aiuti di Stato alle imprese. La questione risorse, infatti, resta centrale. Sono i passaggi chiave delle richieste presentate ieri, con ben 11 dossier, dagli Stati Generali della montagna convocati a Roma dal ministro per Affari Regionali Erika Stefani. Belluno è in prima linea non solo per la sua montanità, storicamente...