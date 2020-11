IL VERTICE

BELLUNO Ha aperto ieri l'ospedale di Comunità di Auronzo e sono già stati trasferiti i primi pazienti. E oggi, intanto, è previsto un vertice straordinario con le Forze di polizia ad Auronzo. L'ha fissato, per questa mattina, il sindaco Tatiana Pais Becher per capire il «punto debole» del suo comune. La domanda a cui si cercherà di dare una risposta è questa: perché il virus si sta diffondendo così velocemente ad Auronzo? «Ieri (martedì per chi legge ndr) avevamo 188 casi ha spiegato il primo cittadino Credo che in giornata supereremo quota 200. Cosa sta succedendo?».

UN PASSO INDIETRO

Nelle ultime 24 ore, in effetti, il comune all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo ha raggiunto i 221 positivi. Un numero alto, raggiunto e superato solo da Belluno (310) e da Cortina d'Ampezzo (254) che hanno però più residenti. Il sindaco di Auronzo ha escluso che sia colpa delle scuole: «Abbiamo troppi pochi casi ha chiarito E non c'entra nemmeno la casa di riposo (dove era scoppiato un focolaio, ndr) dove attualmente ci sono circa 35 positivi. Da dove arriva il contagio?».

L'IPOTESI

A nessuno sono sfuggite le foto scattate nel fine settimana, e poi postate sui social, raffiguranti parcheggi gremiti di auto. Comportamenti, quelli di turisti ma non solo, che il sindaco Massaro ha definito «idioti e incauti». Non potrebbe esser spiegata in questo modo la diffusione dei contagi? «Assolutamente no ha risposto Tatiana Pais Becher Domenica ho fatto il giro del lago e non c'erano assembramenti. I luoghi sono talmente estesi che non è possibile crearli, soprattutto in questo periodo. Il problema è che sono intere famiglie ad essere ammalate». Se ne discuterà questa mattina, in municipio ad Auronzo, con Guardia di Finanza, carabinieri e polizia locale. La provincia di Belluno è ormai satura di positivi. Molti comuni hanno superato i cento casi. Altri riescono ad avere numeri contenuti che si possono contare su due mani.

COVID FREE

Ce n'è uno però che ne ha addirittura zero e che si innalza a roccaforte inespugnabile della provincia. A Colle Santa Lucia nessun cittadino è stato contagiato. E non c'entra il fatto di avere pochi abitanti. A San Pietro di Cadore ci sono 105 casi, a Santo Stefano 161. I comuni più colpiti sono il capoluogo, più di 300 persone attualmente positive e 8 morti da inizio emergenza, Cortina d'Ampezzo (254 e 22) e Pieve di Cadore (173 e 11). Colpiscono, invece, per il numero di decessi Borgo Valbelluna e Pedavena: sono rispettivamente 30 e 28. Ma è un numero viziato dai focolai scoppiati nelle case di riposo.

LE ORDINANZE

Nessun Comune adotterà, per ora, provvedimenti più stringenti. Nemmeno quelli situati nella parte alta della provincia. «Noi aspettiamo la Regione ha commentato il sindaco di Cortina Giampietro Ghedina I Comuni non devono andare in ordine sparso. Nel nostro bastano le restrizioni che ci sono. Siamo in fuori stagione». Quanto ai presunti assembramenti in montagna ha replicato: «Si è detto e scritto tanto ma avere i parcheggi pieni non significa che poi le persone non rispettino il distanziamento». E ha concluso: «Io giro molto e nel mio comune si sono sempre comportati bene. Andare in montagna è una boccata d'ossigeno».

A FELTRE

A Feltre i positivi sono 165. «Ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione sull'andamento della pandemia ha comunicato ieri pomeriggio, dal suo profilo Facebook, il sindaco Paolo Perenzin Siamo in una fase delicata. Ma il momento, per certi aspetti, è cruciale: da un lato stanno aumentando il carico e la pressione sulle nostre strutture sanitarie, dall'altro si iniziano a vedere i primi risultati dei provvedimenti restrittivi adottati nelle ultime settimane». Dal comportamento di ognuno «dipenderà l'evoluzione dei contagi. Ricordo che sono stati fatti controlli da parte delle Forze dell'ordine e ne verranno fatti degli altri».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

