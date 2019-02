CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il vero protagonista della più grande inchiesta sulle infiltrazioni mafiose a Nordest è un magistrato che non ama apparire: Roberto Terzo, 55 anni, è tra i pubblici ministeri di maggiore esperienza in servizio in Procura a Venezia. Per anni ha coordinato in silenzio, con pazienza certosina e grande determinazione, le attività di indagine di Squadra Mobile e Guardia di Finanza. Un'inchiesta che ha mosso i primi passi nel 2010, quanto Terzo faceva ancora parte dell'antimafia lagunare (dopo quasi dieci anni trascorsi in prima linea contro la...