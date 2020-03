Tiziano Graziottin

L'emergenza sanitaria dettata dal coronavirus deflagrando ne sta illuminando clamorosamente un'altra, di tipo sociale. Lo ha evidenziato una nostra inchiesta dei giorni scorsi, focalizzata su Mestre: mentre la città è semideserta, i ristoranti sono vuoti e nelle piazze si fatica a incontrare anima viva anche nelle ore della movida, le sale slot e i bar che ospitano le diaboliche macchinette sono sempre affollate. Allargando l'orizzonte, non è che questo stato di cose sia peculiarità della parte di terraferma del capoluogo veneto: sembra in effetti che in questi momenti ad alta tensione emotiva le uniche isole indifferenti al contagio e alle preoccupazioni connesse - non di rado sconfinate in panico e psicosi, come sappiamo - siano proprio le aree dedicate al culto del gioco. Ma a dare corpo al concetto di ludopatia come emergenza sociale di cui parlavamo all'inizio contribuisce un'altra considerazione chiave: mentre tutti noi stiamo attenti a quel che dobbiamo fare in termine di precauzioni quotidiane (e soprattutto a ciò che dobbiamo evitare) e ragioniamo con estrema attenzione su situazioni e luoghi da scansare, loro, gli schiavi del gioco, all'evidenza non si preoccupano...

