CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il vento guasta la festa della laguna, con 2.100 imbarcazioni e 8.300 partecipanti alla 44. edizione della Vogalonga. Le raffiche provenienti da Nordest hanno dato del filo da torcere agli equipaggi in uno dei punti più delicati del percorso, l'imbocco del rio di Cannaregio, dove le barche si devono mettere in fila per dirigersi verso il Canal Grande. Il vento ha creato difficoltà e la grande massa di barche, in aumento rispetto alle ultime edizioni, ha causato disagi e proteste che si sono ripercosse sul servizio di trasporto pubblico. I...