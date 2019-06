CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Venezia ci proverà fino all'ultimo a scongiurare i playout: oggi la società arancioneroverde preesenterà il suo ricorso al Tar del Lazio contro la decisione della Lega di far giocare lo spareggio con la Salernitana per la permanenza in serie B il 5 e 9 giugno. «Il 5 giugno non è una data in cui si possano giocare i playout, ci attendiamo sia fatta giustizia», indica l'obiettivo il dg Dante Scibilia. Amareggiato dalla vicenda il presidente Joe Tacopina: «In Italia essere onesti non paga, vince sempre il più furbo. Questo è il male...