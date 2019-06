Il Venezia alza barriera Playout, ricorso al Tar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVOLTAIl Venezia si gioca la carta del ricorso al Tar per provare a scongiurare i playout-salvezza con la Salernitana. Mossa della disperazione per il club arancioneroverde, che questa mattina consegnerà al Tribunale amministrativo regionale del Lazio i motivi che rendono inverosimile giocarsi la permanenza in Serie B in 180', mercoledì 5 giugno a Salerno (ore 20.45) e domenica 9 al Penzo (ore 18) come stabilito dal presidente della Lega B Mauro Balata. «Il 5 giugno non è una data in cui si possano giocare i playout, ci attendiamo sia...