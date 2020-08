LA TRASFORMAZIONE

CASTELFRANCO Un insieme di strutture, cavi penzolanti, finestre senza cardini. Eppure quello che oggi si vede dall'interno dell'ormai ex padiglione L ha già i connotati di una scuola. Si intravedono le aule seppur ancora abbozzate da tralicci di metallo e cartongesso, si vedono i corridoi, le stanze dove sorgeranno i laboratori di cucina e, con un po' di immaginazione, si può già respirare l'aria di un nuovo anno scolastico. In quello che era il padiglione L del vecchio ospedale, da settembre troveranno posto 22 aule dell'istituto alberghiero Maffioli, con tre laboratori che saranno adibiti alle preparazioni. E' un nuovo volto quello che ha mostrato ieri quel padiglione che negli anni ha ospitato il pronto soccorso e il reparto di oculistica, durante un giro esclusivo all'interno del cantiere guidato dal presidente della Provincia e sindaco di Castelfranco Stefano Marcon a soli 21 giorni dal via ai lavori per la trasformazione da edificio sanitario a scolastico.

«SONO ORGOGLIOSO»

«E' un'impresa che mi riempie di orgoglio afferma Marcon Un'impresa che mi ha visto impegnato in un duplice ruolo che io ho sempre condannato perché secondo me non deve essere un sindaco a fare il presidente della Provincia ma che, in questo caso mi porta ad una doppia soddisfazione. Abbiamo fatto tutte le aule a norma di Covid 19. Abbiamo voluto dare un segnale importante mettendo a regime situazioni già complesse ante Covid e mettendo in campo una rigenerazione urbana che mi rende contentissimo». Il 27 luglio il via ai lavori con il primo step, la demolizione interna. Il padiglione L si era trasformato in un contenitore vuoto. E' stato tolto tutto con un lavoro giorno e notte di 50 operai su turnazione per rispettare le distanze e permettere a tutti di recuperare le forze dopo la fatica ed ora, tutto è in fase di costruzione. Saranno 22 aule di grandezza superiore o pari a 50 metri quadrati ciascuna capaci di ospitare distanziati di un metro tra di loro, 25 alunni, tre laboratori di cucina, una segreteria e un ufficio tecnico. Il nuovo padiglione L passerà da una classe energetica G ad una A comportando così minori spese di gestione e consumo di energia.

IL RADDOPPIO

«Il Maffioli si troverà così ad avere 2 sedi a Castelfranco anziché 3 spiega Marcon Le classi di piazza Serenissima e Soranza a settembre saranno raggruppate qui, nel padiglione L, saranno circa 500 ragazzi in questa struttura prossima al centro con un'area verde bella e fruibile. Quest'azione è una delle poche positive portate dal Covid che ci permetterà anche di evitare speculazioni edilizie che non sono figlie di quest'amministrazione». Sui padiglioni L, ovest ed ex Serd era in atto una pianificazione aziendale da parte dell'Usl con due aste andate però deserte. «Non sarà più così sottolinea Marcon Stiamo già ragionando con l'Usl per dare una destinazione diversa agli altri due immobili della Stecca dell'Avenale cambiando la destinazione a 30mila metri cubi. Questo è un segnale importantissimo per la città che avrà una valenza a lungo termine cambiandone il volto e portando nuova vitalità vicino al centro». La manovra di portare il Maffioli nel padiglione L è stata condivisa insieme ai dirigenti scolastici. «Finalmente una sistemazione che va oltre all'emergenza Covid, le scuole superiori trovano tutte una sistemazione senza promiscuità e finalmente il Maffioli trova una sede stabile», afferma l'assessore all'istruzione Franco Pivotti.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

