IL VARO VENEZIA Due barchette e due temi di pressante attualità: il futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VAROVENEZIA Due barchette e due temi di pressante attualità: il futuro della cantieristica minore e il moto ondoso. Ieri pomeriggio sono state varate due gondole da parada, ovvero da traghetto, chiamate il gergo barchetta, anche se sono più lunghe e più larghe di una gondola normale. Sono state realizzate da Gianfranco Vianello Crea, aiutato da Dino Tagliapietra. Ma in verità, come affermato da Crea, i veri artefici sono stati i 10 ragazzi, 5 per maestro, che stanno imparando il mestiere di far gondole. Il mestiere per quale futuro? Il...