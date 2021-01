SANITÀ

BELLUNO È totale l'adesione delle rsa al vaccino contro il covid-19. Si tratta delle strutture che hanno risentito maggiormente dell'emergenza epidemiologica in termini di vittime. Numeri che, purtroppo, continuano a crescere quelli della pandemia. Ma ora c'è anche la corsa all'immunizzazione: l'Usl 1 Dolomiti ha somministrato ormai più di 1.100 dosi tra le rsa di Cavarzano (Belluno), Limana, Ponte nelle Alpi, Pieve di Cadore Dolomieu, Longarone, Agordo, Arsiè, Lamon, Seren del Grappa, Fonzaso Bakita, Alano, Sedico, Mel e Lentiai. Mancano diverse strutture all'appello, ma l'ombra dei negazionisti o dei cosiddetti indecisi si è affievolita. «L'adesione è molto buona in tutti i contesti evidenzia il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti Per gli ospiti delle rsa è prossima al 100%. Mentre per il personale sanitario possiamo dire che è molto alta. In alcune realtà è totale, in altre c'è qualche singolo caso che preferisce aspettare o informarsi meglio». Se l'adesione nelle rsa è così alta significa che presto saranno dichiarati luoghi sicuri. O, per lo meno, più protetti. Bisogna aspettare la seconda dose di vaccino e poi un'altra settimana.

RITORNO ALLA NORMALITÀ

Magari non sarà un vero e proprio ritorno all'era pre-covid, ma ci si avvicina molto. Alla Gaggia Lante-Sersa, ad esempio, si è negativizzato anche il nucleo Mimosa e ieri gli anziani sono stati trasferiti nelle stanze del Centro Diurno dove hanno potuto riassaporare attimi di quotidianità perduta: salone di bellezza per le donne, con messa in piega a cura del personale della struttura, un po' di musica e allegria con le befane Manuela e Cristina e alcuni prodotti di Unifarco donati dal Lions Club Belluno.

I NUMERI

In provincia di Belluno sono state somministrate quasi 2.700 dosi di vaccino Pfizer (per la precisione 2.692). Tra un mese potrebbero arrivare anche quello di Moderna che è appena stato approvato dall'Aifa. «Li attendiamo fiduciosi fa sapere il dottor Cinquetti perché si prestano all'utilizzo da parte dei medicini di medicina generale». Quando viene scongelato, infatti, il vaccino Pfizer deve essere somministrato entro 4-5 giorni. Mentre quello prodotto da Moderna entro un mese e può essere conservato a temperature tra i due e gli 8 gradi: «Quelle di un frigo normale che i medici di famiglia hanno già a disposizione. Sarà fondamentale per la vaccinazione degli anziani fuori dalle rsa e potrebbe funzionare sul modello del vaccino anti-influenzale». C'è un'altra novità, di cui si sta discutendo a livello nazionale e regionale, che potrebbe modificare il cronoprogramma della campagna vaccinale. Dal momento che le persone con i sintomi gravi hanno più di 75 anni e che la mortalità è concentrata in quella fascia d'età «stiamo riflettendo se convenga anticipare il vaccino a questi soggetti. L'idea sarebbe quelle di gestire le persone tra i 75 e 79 anni in modalità drive-in e gli ultra 80enni tramite i medici di base». L'appuntamento per il vaccino potrebbe essere inviato con una lettera direttamente a casa dell'anziano: «È una possibilità che ritarda i tempi perché sappiamo che se la spedisco oggi potrebbe arrivare dopo 15 gironi, ma ha il vantaggio di poter allegare un foglio informativo sul vaccino».

IL BOLLETTINO

L'emergenza sanitaria, intanto, rimane sotto stretta osservazione. Ieri sono stati scoperti 136 nuovi positivi in provincia e sono morti due pazienti covid ricoverati all'ospedale di Feltre: una donna di 87 anni che si trovava in Pneumologia e un uomo di 92 in Geriatria. Attualmente ci sono 99 persone ricoverate in area sub-intensiva e altre 15 che lottano tra la vita e la morte nelle Terapie intensive di Belluno e Feltre. Infine si contano altri 40 pazienti negli ospedali di comunità.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA