IL TURISMO

VENEZIA Un settore, quello del turismo, che per decenni ha retto l'economia veneziana e che ora, con il blocco degli arrivi causato dal coronavirus, paga un conto salatissimo. L'hotel St. Regis, la punta di diamante della catena Marriott a Venezia (l'ex Europa & Regina) ha annunciato di voler chiudere per un anno, avendo esaurito gli ammortizzatori sociali (ne riferiamo a pagina 14 del fascicolo nazionale), con l'ipotesi di licenziamento di 121 dipendenti. E quello del futuro, una volta esauriti gli aiuti pubblici è tema che, in vista dell'autunno, spaventa molte aziende, a Venezia in modo particolare quelle del turismo.

GLI ALBERGHI

Nel momento storico in cui l'occupazione alberghiera si attesta al 40% (contro l'80% dello scorso anno nello stesso periodo) fare previsioni sul futuro è pressoché impossibile: «Il trend cresce giorno dopo giorno - confida Salvatore Pisani, presidente della sezione turismo di Confindustria Venezia, a cui il St Regis è associato - L'impossibilità di fare previsioni concrete è qualcosa di cui tenere conto, ma confidiamo nella reattività del territorio veneziano». Le difficoltà nell'analizzare cosa succederà derivano anche dal cambiamento del comportamento di consumo da parte di chi prenota: «Il periodo in cui avvengono le prenotazioni si è accorciata a due-tre giorni, perciò questo rende complesso anticipare quello che succederà». Costringendo albergatori e indotto a investire oggi per domani, senza garanzie, ma solo con la fiducia che il mercato riparta. E, malgrado segnali come quello del St Regius, Pisani lancia un messaggio. «In città, ma anche in altre zone come Jesolo o Albarella ci sono risposte positive, soprattutto grazie al mercato di prossimità, quindi Germania (27% di quote di mercato), Austria, Svizzera, Francia e Italia che fa la parte del leone con il 40%».

A garantire sopravvivenza delle aziende, per ora, sono i fine settimana: «L'andamento è positivo soprattutto da giovedì a domenica, per allungarlo contiamo molto sulla riapertura completa di tutti i musei, come Ducale, Guggenheim», spiega Pisani - Anche perché con l'offerta culturale adeguata c'è la possibilità di attrarre turismo qualificato che favorisca la ripresa» E proprio sulla ripresa si è soffermato Pisani: «Per quanto riguarda il settore, lusso e no, al momento dobbiamo continuare a essere positivi e credere nella grande reattività del territorio, perché la bellezza non ha concorrenti, non dobbiamo temere. Pian piano ci rimetteremo in carreggiata e i risultati arriveranno. Mai come in questa fase è importante tenere elevata la qualità e sicuramente ci riprenderemo la fetta di mercato».

I TRASPORTI

Un altro versante, rispetto a quello della ricettività, è il settore del trasporto. Gli armatori dei circa 150 lancioni con licenza comunale aderenti all'associazione di trasporto passeggeri del naviglio minore (a cui appartiene anche la categoria delle compagnie di taxi con meno di 15 dipendenti, aderenti a Solimare) hanno organizzato ieri un flash mob di 10 minuti con tutti gli equipaggi per sensibilizzare le istituzioni sullo stato di crisi che sta interessando il settore: non rientrando nel trasporto locale di linea nè essendo incluso tra le attività turistiche, ha concluso la fase degli ammortizzatori sociali concessi fin dalle prime settimane di marzo e ora dovrà affrontare il futuro senza tutele.

I manifestanti, al Tronchetto, hanno rivendicato come lavoratori marittimi la parificazione delle tutele previste a favore dei dipendenti delle categorie del turismo o del trasporto pubblico locale e di tutti gli altri ammortizzatori Inps previsti, con il riconoscimento della Causale Covid per la cassa integrazione fino a che il turismo non ritorni a un livello sostenibile possa ritornare almeno a un livello che consenta la sostenibilità. In condizioni normali, trasportavano circa cinque milioni di turisti l'anno. Impedendo che l'orda di visitatori andasse a gravare sul trasporto pubblico. Oggi sono fermi.

«Le prospettive ventilate dai tour operator sono pessime - spiega Stefano Citton della Ducale - ad oggi non c'è nulla di prenotato e prenotabile fino a fine anno. Perché il turismo internazionale non c'è. I gruppi non ci sono. E fuori dai nostri confini la situazione della pandemia è anche peggiore che da noi. Come se ne esce per evitare il fallimento e il licenziamento di centinaia di persone?»

IL DOCUMENTO

Un gruppo di 32 società ha stilato un documento in cui si dissocia dalla catalogazione dei lancioni come portatori del turismo mordi e fuggi. «In realtà non c'è niente di più organizzato dei gruppi turistici, che le agenzie pianificano anche con mesi di anticipo - scrivono gli armatori - Prima arrivavano a Venezia circa 110mila autobus turistici, con 38-40 passeggeri ciascuno. Ogni bus paga la ztl con un incasso per il Comune di oltre 21 milioni di euro. Di questi almeno la metà pernotta più giorni in città: se fossero tutti giornalieri e non pernottanti gli introiti per il Comune sarebbero stati almeno il doppio essendo la tariffa molto più elevata. Però si aggiunge la tassa di soggiorno, che torna ai cittadini veneziani in termini di copertura delle spese. Quindi è inutile prendersela con chi svolge un servizio autorizzato. E doveroso sottolineare che da marzo circa 600 famiglie sono senza lavoro, non hanno prospettive per un altro anno. E a questo si aggiungono le ricadute sull'indotto, come la cantieristica».

Tomaso Borzomì

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA