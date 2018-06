CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TURISMOVENEZIA Città strapiena, alberghi mezzi vuoti. A cui si aggiunge lo spopolamento, le attività artigianali che chiudono, mentre le locazioni turistiche spuntano come funghi. Intervenire è ancora possibile e la ricetta per salvare il centro storico lagunare questa volta arriva da Confindustria Venezia Rovigo che mercoledì, nella sede della Collezione Peggy Guggenheim, ha tenuto il direttivo della sezione Turismo. MENO TURISTI FACOLTOSI «La mobilità nel mondo è aumentata in maniera vorticosa negli ultimi 10 anni e aumenterà...