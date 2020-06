IL TURISMO

VENEZIA Circa 30mila persone. Non sono poi così tanti, soprattutto rispetto agli standard cui era disgraziatamente abituata Venezia, ad essere arrivati tra sabato e domenica. E altrettanti, qualcuno in meno probabilmente, tra ieri e oggi. Eppure, già è partita la macchina dell'insofferenza. È vero che ci sono stati i vaporetti strapieni con tanta gente lasciata a terra. È anche vero che c'erano tanti maleducati che hanno banchettato per terra lasciando le loro immondizie da portar via il giorno dopo. Però, qualcosa si è mosso.

PRIMI PERNOTTAMENTI

E qualcuno ha anche ricominciato a passare la notte nel fine settimana. Qualcuno, uguale alcune centinaia di persone provenienti dal Veneto.

«Ma lo sapete che le altre grandi città ci invidiano? - esordisce Paola Mar, assessore al Turismo - Io sento regolarmente i miei omologhi assessori, anche del Movimento 5 Stelle e del Pd, e tutti mi dicono la stessa cosa: magari li avessimo anche noi. Il tema è proprio questo. È vero, c'è stata confusione, ma la città piano piano si sta rimettendo in moto. Le attività hanno cominciato a battere qualche scontrino. Insomma, l'economia si risveglia dal letargo forzato da Covid-19».

A tutti gli attacchi che si sono concentrati in questi giorni e in queste ore, sul fatto che i numeri e le scene di domenica sarebbero sintomo di incapacità gestionale da parte dell'amministrazione comunale, Mar fa spallucce.

LA CITTÀ NON VA CHIUSA

«La realtà è che noi siamo preparati come pochi altri a gestire i flussi turistici. Un passo alla volta lo abbiamo completato e abbiamo gli strumenti necessari, la smart control room è in fase di sperimentazione pre esercizio. C'è stata confusione con le autorimesse e abbiamo dovuto bloccare il ponte? - risponde Mar - Certo, perché c'erano pochissimi treni (si è lamentato anche Zaia con il Governo, ndr) e la gente è dovuta arrivare in automobile da tutta la regione. Io domenica ero in città e ho visto tanta gente felice ed educata. Poi, gli imbecilli si trovano sempre e si tornerà a battere sul decoro e sul rispetto della città. Ma non è che per questo bisogna chiudere la città dopo tre mesi di lockdown».

I GUARDIANS

A proposito, è imminente il ritorno dei San Marco Guardians, che probabilmente non si limiteranno all'area marciana.

«Il servizio è finanziato per l'anno - puntualizza l'assessore - ma è stato semplicemente sospeso a causa della pandemia, visto che la città era vuota. A breve, la Giunta deciderà quando farli entrare in servizio , presumibilmente dopo l'apertura dei confini regionali. Tra l'altro, visto che ci sarà una stagione allungata per portare la città verso la celebrazione dei 1.600 anni, potrebbero continuare a lavorare più a lungo».

Nessuna retromarcia, invece sul prezzo agevolato per l'autorimessa comunale (che costa 12 euto al giorno, in luogo dei 26 canonici) e neppure per il contributo di accesso, pure questo sospeso per l'anno 2020 e che doveva entrare in vigore dal primo luglio.

«Ma dai - ribatte - non è per i prezzi bassi che piazzale Roma si è riempita. Al prezzo agevolato hanno diritto solo i titolari di Venezia Unica. Il problema erano i treni che non c'erano. Quanto al contributo, deciderà il sindaco, al momento resta sospeso. Intanto, visto che per quest'anno viene meno l'obbligo di formazione dei visitatori da parte delle strutture ricettive venete, chiederò la convocazioni dell'Ogd regionale e parlerò con gli altri capoluoghi affinché veicolino un messaggio sulla corretta visita della città. Ripeto, c'è chi si è fermato a dormire sabato. Ho avuto la conferma - conclude - da gestori di alberghi e appartamenti. So che anche i taxi hanno lavorato tra il 20 e il 30 per cento in più. La città sta cercando di darsi una mano e ne uscirà. Alla faccia dei rancorosi».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA