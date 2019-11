IL TURISMO STRACCIONE VENEZIA Acqua alta vuol dire anche valvola di sfogo per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TURISMO STRACCIONEVENEZIA Acqua alta vuol dire anche valvola di sfogo per chi considera il fenomeno delle maree come un divertimento. E non è servito aspettare poi tanto perché tracce della quasi consueta cafonaggine di un certo tipo di turismo venissero a galla. Tutto questo mentre la città e i suoi abitanti arrancavano facendo a pugni con le difficoltà di muoversi tipiche di Venezia, aumentate dal cocktail di vento, marea da bollino rosso e pioggia. Ed è così che il video di un turista ripreso mentre simula una gara di nuoto a San...