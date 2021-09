Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACCOGLIENZABELLUNO Estate d'oro ma non per tutti. L'andamento del turismo, in provincia di Belluno, ha sofferto di una lieve schizofrenia. Alcune zone sono andate fin troppo bene, con il tutto esaurito da luglio a settembre, altre non vedono l'ora che finisca la stagione estiva perché di turisti ce ne sono stati davvero pochi. In generale si può dire che i comuni più votati al turismo, come Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore, hanno...