IL TURISMO

MESTRE Ascensori e scale mobili sbarrati, tapis roulant fermi, bar chiuso e fino a due giorni fa, cestini tracimanti di rifiuti. Non solo. Capita anche che atterrino due voli Ryanair provenienti da Londra e che i passeggeri sbarcati vengano assembrati, secondo la segnalazione documentata con foto da alcuni di loro, senza rispettare il mantenimento dell'obbligatorio distanziamento interpersonale. A lamentarsi sono alcuni cittadini e passeggeri di quei voli.

SCALO DESERTO

L'unica consolazione? Lo scalo semi-deserto. I non molti presenti, però, sono dunque costretti a spostarsi dall'aerostazione alla darsena, e viceversa, con una lunga e scomoda camminata esterna (circa dieci minuti), magari sotto il sole o la pioggia e carichi di bagagli, attraversando per due volte le strisce pedonali. Ma andiamo con ordine. Gli ascensori incriminati sono tre, e si presentano totalmente inaccessibili, in quanto chiusi con le saracinesche. Stessa sorte, di conseguenza, per le scale mobili. I tapis roulant sono invece due, e normalmente caricano i viaggiatori e li trasportano comodamente dal volo al trasporto acqueo, ma non sono in funzione. I cestini erano colmi, una situazione durata diversi giorni, a significare che la gente non è maleducata, collocando il rifiuto nel posto corretto, che dovrebbe solo essere svuotato con più regolarità. Il bar della darsena è chiuso, ma per fortuna un minimo di ristoro lo assicurano le macchinette automatiche. E infine, altre segnalazioni: la postazione Atm della darsena, dove si preleva denaro, risulta fuori servizio, senza alcun cartello che lo indichi, e pare che il problema si protragga dall'acqua alta del 12 novembre. «Questo vuol dire che i passeggeri, dopo un travagliato percorso iniziato al check out, oppure al momento dell'approdo per il ritorno a casa, non hanno nemmeno la possibilità di ottenere denaro contante», segnala un turista.

ASSEMBRAMENTI

Infine la testimonianza di Riccardo T. originario di Oriago di Mira. «Vivo a Londra da cinque anni - racconta - non vedevo l'ora di rientrare in Italia per abbracciare la mia famiglia, ma quando lunedì sera sono atterrato, in concomitanza con un altro volo, non ci potevo credere: al controllo passaporti eravamo circa duecento persone, completamente ammassate in un'unica fila senza alcun distanziamento sociale, con tre poliziotti ad osservare questa scena. Fortunatamente - precisa - avevamo le mascherine, ma con tutti i turisti presenti non è stata di certo una bella figura, soprattutto nel giorno in cui Zaia dice che non possiamo permetterci di portarci il contagio dall'estero».

LA REPLICA DELLO SCALO

A queste segnalazioni risponde il direttore operativo dell'aeroporto Corrado Fischer. «Gli ascensori, le scale mobili e i tapis roulant del Moving Walkway - spiega - sono chiusi per via delle linee guida anti contagio in merito al ricircolo dell'aria condizionata, ma in futuro verranno riaperti, sempre che l'epidemia sia sotto controllo, perché questo virus è ancora tra noi, lo dimostrano i nuovi focolai. Servono dunque passi ponderati - prosegue - la salute dei passeggeri viene prima di tutto. E poi - precisa - per quanto riguarda gli ascensori, siamo costretti a mantenere i flussi separati, le persone non devono mescolarsi, mantenendo il distanziamento sociale. Per i cestini pieni abbiamo già provveduto - aggiunge - lo considero un caso sporadico, dovuto al fatto che stiamo aggiornando le norme di pulizia, una questione di riadattamento alla normalità della riapertura dopo il lockdown». Infine la postazione Atm della darsena. «Non mi risulta ma verificheremo - promette Fischer -, magari è stata spenta durante la quarantena per evitare azioni illegali. Tuttavia - conclude - non mi sembra un problema così particolare e drammatico, siamo seri, se quella macchina al momento non è accesa, ce ne sono comunque altre e perfettamente funzionanti all'interno del terminal». In merito all'assembramento creatosi al controllo passaporti, Save, la società che gestisce l'aeroporto Marco Polo, al momento non rilascia alcuna dichiarazione.

