IL TURISMO

JESOLO Un'estate senza fine. O più semplicemente prove di allungamento stagionale. Splende il sole e sulla costa continuano ad arrivare i turisti. Ancora un fine settimana di buone presenze sul litorale veneziano, tra ospiti italiani ma anche tedeschi e austriaci. E' l'effetto garantito dal bel tempo degli ultimi giorni, con prospettive positive anche a lungo termine. Ma ad incidere è anche il modello italiano, e veneto in particolare, nella gestione della pandemia con la garanzia di trasparenza e meticolosità nell'attuazione dei vari protocolli. Concetti che superati gli iniziali timori, hanno fatto breccia anche tra gli ospiti stranieri che tra luglio e agosto sono diventati sempre più numerosi. Uguale la tendenza registrata nella prima parte di settembre e destinata a confermarsi anche nei prossimi giorni.

GLI STRANIERI

Da domani, in vista della riapertura della scuole, ci sarà il calo naturale degli italiani, ma a resistere per almeno una decina di giorni sarà ancora il mercato straniero. Di fatto tanto segnali incoraggianti che stanno toccando tutta la costa, da Cavallino-Treporti a Bibione. Ma anche un chiaro segnale di come gli operatori stiano cercando di recuperare il più possibile dopo le perdite registrate a inizio estate. Emblematico il caso di Jesolo, dove da lunedì rimarranno aperti duecento hotel, molti con buone prenotazioni fino alla fine del mese. E per lo stesso motivo sull'arenile continueranno ad essere allestiti anche i vari stabilimenti, che inizieranno le prime dismissioni delle attrezzature in modo graduale. Aperti anche tutti i chioschi sulla spiaggia, alcuni dei quali saranno regolarmente in funzione per tutto ottobre.

LE INIZIATIVE

A partire dal chiosco Veliero che per questo fine settimana, viste le buone presenze di ospiti teutonici ha perfino organizzato un suggestivo Oktoberfest fronte mare. «Noi terremo aperto per tutto il mese di ottobre annuncia il titolare, Federico Marchesin se il meteo ci darà una mano, come pare, la spiaggia continuerà ad essere frequentata dai turisti, pendolari e dagli ospiti che si fermeranno per qualche giorno. E' arrivato il momento di fare un salto di qualità e puntare sull'allungamento stagionale. Gli operatori devono essere i primi a crederci». Sempre sulla spiaggia, nel lungomare di via Dalmazia, ad annunciare l'apertura per tutto il mese di ottobre è anche il chiosco Loredana Beach Bar di Andrea Carpenedo: «Il periodo di bassa stagione commenta sta diventando sempre più interessante». A sostenere le aperture è anche il sindaco Valerio Zoggia, che ha commentato positivamente la volontà di prolungare l'attività stagionale, anche in prospettiva futura. «Voglio complimentarmi dice con tutti quegli operatori che nei prossimi giorni continueranno a tenere aperte le loro attività. Il meteo ci sta dando un aiuto e anche la prossima settimana si preannuncia interessante. Chi arriverà a Jesolo troverà una città accogliente, in piena attività. E' un segnale importante anche in chiave futura, non si tratta di tenere aperto solo quest'anno ma di credere veramente nell'allungamento stagionale».

I prossimi giorni saranno quindi fondamentali per il bilancio di fine stagione che si preannuncia comunque migliore del previsto. «Nonostante tutto il, chiamiamolo, chiacchericcio ha detto nei giorni scorsi Alberto Maschio, presidente di Aja - fatto sulla nostra città per alcuni episodi accaduti, Jesolo sta performando meglio di altre località, anche a livello nazionale. Questo dimostra da una parte che il brand è molto più forte delle polemiche, dall'altra che gli imprenditori stanno continuando a fare il loro lavoro con grande professionalità».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA