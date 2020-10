LA PROTESTA

BELLUNO Pandemia e turismo ai minimi storici. Ma le tasse a Belluno restano invariate. Gli albergatori della città di Belluno scrivono al sindaco riguardo all'aumento dell'imposta di soggiorno. La questione riguarda, soprattutto, l'aumento di 50 centesimi della tassa agli alberghi da tre e quattro stelle, che hanno la maggioranza dei posti letto della città. Dal 1° aprile scorso, infatti, chi pernotta in una di queste strutture paga, al giorno 2,50 euro se l'hotel ha 4 stelle, 2 euro se ne ha 3. La tassa di soggiorno, secondo gli intenti dell'amministrazione, serve per finanziare la promozione turistica, come per esempio gli infopoint, ma la polemica sotto traccia è la seguente: le grandi strutture, che sono state penalizzate come le altre dalla pandemia, di fatto finanziano iniziative come l'infopoint del Nevegàl (anche se i rifugi e i camping non sono tenuti a chiedere la tassa agli escursionisti), ma anche la quota di adesione alla Dmo, quindi la promozione territoriale e via discorrendo. Di questi giorni la notizia, arrivata da Palazzo Rosso, degli effetti negativi sul comparto turistico del Capoluogo. Gli albergatori quindi scrivono: «a seguito della nostra missiva del 5 marzo 2020 rileviamo che nulla è stato fatto in merito al provvedimento che ha stabilito a partire dal 1° aprile scorso l'aumento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Belluno. Ricordiamo che la richiesta della suddetta imposta in un momento in cui il sistema turistico alberghiero nell'intero Paese risulta al collasso fanno notare -, con gravi ricadute sia occupazionali che economiche, costituisce un segnale sconfortante per noi operatori del mercato e soprattutto un pessimo biglietto da visita per quei pochi visitatori che si avventurano nel nostro Comune al momento privo di qualsiasi attrattiva e servizio. Riteniamo quindi opportuno richiedere propongono ancora una volta non solo la cancellazione di questo aumento ma anche una immediata sospensione della riscossione della tassa anche per evitare che gli ospiti che ancora vogliono venire nel nostro territorio possano essere incentivati a evitare il nostro Comune approdando nei comuni limitrofi in cui la tassa di soggiorno non viene applicata». Gli albergatori rilevano inoltre «l'importanza di sederci quanto prima intorno ad un tavolo per concordare come verranno in futuro utilizzati gli importi della tassa di soggiorno. Come albergatori, ci rendiamo disponibili a studiare insieme al Comune progetti volti a incentivare gli arrivi e le presenze turistiche nel nostro territorio anziché iniziative volte ad attrarre escursionisti che si recano a Belluno in giornata senza pernottarvi. Confidando quindi nel fatto che riconsideri l'opportunità di sospendere la tassa di soggiorno, ci rendiamo disponibili ad un confronto o a qualsiasi delucidazione ritenesse opportuna per il fine indicato. In fede Hotel Astor Hotel Cappello Hotel Carpenada Hotel Delle Alpi Hotel Europa Executive Hotel Mirella Hotel Ponte della Vittoria».

LA VICESINDACO OLIVOTTO

L'amministrazione, prende la parola il vicesindaco Lucia Olivotto, che commenta: «Vista la lettera degli albergatori della città, nelle prossime settimane organizzeremo un incontro con loro per discutere delle loro proposte». L'assessore al Bilancio, poi prosegue ricordando come «la delibera che ha deciso l'aumento dell'imposta di soggiorno era collegata al bilancio di previsione, per cui verificheremo se e come sarà possibile intervenire e discuteremo anche di questo aspetto con gli operatori. Al momento, non è possibile cancellare l'imposta per l'anno in corso, ma bisognerà attendere i prossimi provvedimenti del Governo che potrebbero portare, come già fatto, novità sul fronte tributario. Sarà utile quindi confrontarci faccia a faccia per capire le possibilità di azione e valutare eventuali iniziative concordate con gli operatori».

Federica Fant

