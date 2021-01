IL TURISMO

CORTINA «Non è il Mondiale che ci aspettavamo, quando ci furono assegnate le gare, quando ci impegnammo per garantire l'ospitalità. Noi cercheremo comunque di gestire la situazione nel miglior modo possibile». Roberta Alverà garantisce l'impegno dell'associazione albergatori di Cortina, che presiede, impegnata ad assicurare l'accoglienza delle squadre di atleti e di una buona parte della complessa macchina organizzativa: «Noi ospitiamo circa 2.500 persone al giorno. Per la maggior parte si tratta di camere singole, comunque sistemiamo una persona per stanza, nel rispetto delle norme per l'emergenza sanitaria, contro la pandemia Covid-19. La sicurezza è una nostra priorità, non soltanto nei confronti degli ospiti, ma anche dei nostri collaboratori; basti dire che vengono periodicamente sottoposti a tampone, ogni sette giorni».

In quanto agli ospiti, ci sono delle differenze: «Gli atleti si alternano, non rimangono a Cortina per lunghi periodi; lo staff invece soggiorna più a lungo, anche oltre le due settimane dei Mondiali, dal 7 al 21 febbraio. Alcuni lavoratori sono già arrivati, per gli allestimenti in vista del grande evento; altri arriveranno la prima settimana di febbraio. Gli alberghi iscritti alla nostra associazione sono quasi tutti aperti, in totale una quarantina». Non ci sarà il pienone di turisti che era stato prospettato all'inizio, con il coinvolgimento di tutte le vallate vicine, anche oltre il confine di regione, verso l'Alto Adige, ma comunque c'è una buona ricaduta sul territorio: «Oltre agli alberghi di Cortina, sono stati interessati anche quelli dei vicini paesi della Valle del Boite conferma la presidente Alverà sino al Centro Cadore, dove sono alloggiati agenti delle forze dell'ordine. A Cortina molti alberghi che erano rimasti chiusi sinora, per il sostanziale blocco del turismo, in questo inverno, si attivano proprio in questi giorni, fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio».

SI RIPARTE

«Va detto - prosegue Alverà - però che alcune strutture non apriranno proprio, perché non sono rientrate nell'organizzazione dell'evento. E' importante vedere anche alcuni nostri alberghi molto grandi, come l'hotel Cristallo, che festeggia 120 anni dalla costruzione; hanno accolto la sfida e sono con noi. Certe strutture daranno pochissime stanze ai Mondiali, ma aprono ugualmente, perché si sentono parte di questo territorio e concorrono allo sforzo. Capiscono che è giusto esserci».

«Il nostro bellissimo anniversario cade in un periodo storico molto particolare dice Franco Lentini, direttore del Cristallo abbiamo riaperto nonostante tutte le difficoltà, con l'auspicio che nuove restrizioni non ci impediscano di proseguire, ma con un atteggiamento fiducioso in un prossimo futuro migliore. Continuiamo a offrire ai nostri ospiti quel servizio che ha reso il Cristallo, negli anni, una vera icona dell'ospitalità montana, rispettando con rigore i protocolli di sicurezza». Da ieri sono in attività l'hotel Savoia e l'adiacente residence Savoia Palace. «Siamo puntuali all'appuntamento con i Mondiali di sci alpino e restituiamo l'intero Resort alla celebre località montana dopo un'ampia ristrutturazione, che ne ha rinnovato l'offerta, pur conservando la sua esclusiva identità. I Mondiali sono un evento straordinario per Cortina, da non perdere. Le nostre strutture sono pronte ad accogliere i nostri ospiti in totale sicurezza, seguendo le direttive ministeriali e gli standard previsti per far fronte all'emergenza Covid», conferma Rosanna Conti. «Per questa edizione 2021, il Savoia si conferma punto di riferimento per gli addetti ai lavori della manifestazione e mi auguro che possa essere di auspicio per continuare a portare avanti la stagione invernale fino a primavera inoltrata, in considerazione anche delle copiose nevicate che quest'anno, beffa del destino, si sono riversate su Cortina».

Marco Dibona

