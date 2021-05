Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TURISMOBELLUNO Chi si aspettava che con il ritorno in zona gialla sarebbero tornati anche i turisti ora ha tutti gli elementi per potersi ricredere. Nel primo fine settimana in cui sono state alleggerite le limitazioni alla mobilità, per di più con una festività di mezzo, le cose non sono andate così bene. Il Primo maggio gli spostamenti in provincia sono calati del 28 per cento (fonte portale Enel X Here), rispetto allo stesso giorno...