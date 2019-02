Il tumore al seno fa meno paura: sopravvivono 88 donne su cento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SPERANZAUDINE Il tumore al seno fa meno paura e in Fvg la sopravvivenza supera la media nazionale. A dirlo sono 300 esperti riuniti a Udine per un convegno nazionale. «È una neoplasia che oggi riusciamo a gestire con successo nella grande maggioranza dei casi - afferma il professor Fabio Puglisi, direttore dell'oncologia Medica al Cro di Aviano - Il tasso di sopravvivenza a cinque anni si attesta in Italia all'87% mentre la media europea è dell'82%».I DATINella nostra regione la sopravvivenza a 5 anni delle persone con tumore della...