L'INIZIATIVA

ALPAGO Si tinge di tricolore il municipio di Alpago per una festa della Liberazione inedita. A rendere possibile l'iniziativa è stata la ditta A.N.R. Impianti che ha sede proprio in Alpago, è stata proprio la ditta a mettere a punto il sistema che ha permesso di illuminare il municipio di Puos.

SPETTACOLO

«Un vero e proprio spettacolo di installazioni luminose, offerto dalla ditta alla comunità a titolo gratuito, che in questo momento storico assume un significato del tutto particolare. Mai come in questa occasione commenta il sindaco di Alpago, Umberto Soccal la festa del 25 aprile coincide con un momento di prova e di difficoltà che non sperimentavamo da decenni. I periodi di maggiore sofferenza sono storicamente però anche un collante per le comunità locali, nel segno di una maggiore coesione sociale e dello spirito di solidarietà sui cui si fondano i nostri paesi».

IL RINGRAZIAMENTO

Il primo cittadino si è anche soffermato sui ringraziamenti alla ditta che ha realizzato l'installazione: «Speriamo - ha aggiunto Soccal - che il tricolore sia davvero il simbolo sotto il quale possiamo riconoscerci tutti, senza distinzioni, per progettare un futuro più consapevole e più responsabile per le nostre realtà territoriali e per tutto il nostro Paese».

