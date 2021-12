IL TRIBUNALE

PORDENONE Il Tribunale di Pordenone corre, definendo procedimenti civili su procedimenti e assottigliando sempre più anche quelli penali. Nonostante la grave e ormai cronica carenza di organico. Nonostante la pandemia e quello che ne consegue. Non da ultimo due dipedenti no vax che hanno deciso di non presentarsi al lavoro e altri, per fortuna pochi, che in ufficio si recano a singhiozzo, tampone permettendo. Una fotografia, quella scattata ieri mattina dal presidente del Tribunale Lanfranco Tenaglia, che racconta la quotidianità di un palazzo di giustizia che serve una popolazione di 407mila 800 persone, comprese due tra le dieci più famose e frequentate località turistiche quali Caorle e Bibione. Già, perchè non va dimenticato che il circondario di Pordenone include anche l'area del portogruarese, spiagge annesse. E può contare su un organico di soli venti giudici come ad esempio Cremona, che conta però 360mila residenti, o Lucca che può avvalersi di 29 giudici per 391mila abitanti. Ma di confronti ce ne sarebbero molti altri a evidenziare l'abito da Cenerentola che Pordenone è costretta, e non da ieri, a indossare rispetto ad altre realtà del nord del Paese. «Una carenza di giudici che è responsabilità della rappresentanza politica», ha detto senza usare mezzi termini il presidente Tenaglia. E, malgrado questo trattamento, il Tribunale di Pordenone emerge per quantità e qualità del lavoro portato a termine grazie a una sinergia che funziona tra magistrati, avvocati e personale.

I NUMERI

Gravi carenze nell'organico, dunque. Un grido d'allarme che da tempo risuona da palazzo di giustizia. Troppo spesso inascoltato. Così si scopre che il personale amministrativo è al 70% dell'organico previsto e basta una qualsiasi assenza per rendere ancora più complicato il lavoro. Il giudice di pace è allo stremo: «Si può quasi parlare quasi di paralisi - ha sentenziato Tenaglia - perchè manca oltre il 60% dell'organico e se non si presenta anche una sola persona tutto si ferma». Ed è già accaduto. Tutto ciò è causa (o dipende come ha detto il presidente) dalle scelte del ministero sui numeri del personale. Diversa la situazione in Procura per quanto riguarda i magistrati inquirenti, dato confermato dal procuratore Raffaele Tito. Ma anche al terzo piano del Palazzo si deve fare i conti con la carenza di personale amministrativo. Uno sguardo su alcuni: in pianta organica sono previsti 16 funzionari, ma ce ne sono 5; 21 assistenti giudiziari che invece sono 18 e 3 autisti, quando ce n'è uno solo a disposizione. In totale su 70 persone sono operative 49, il che significa che i posti vacanti sono 21. E sono proprio tanti. «La scopertura del 30% riguarda soprattutto i funzionari», ha rimarcato Daniela Ciancio, dirigente amministrativo.

I TRAGUARDI

Ma, come detto e rimarcato, nonostate le dimenticanze della politica e i numeri ridotti di operatori della giustizia, il Tribunale macina traguardi. La conferma è arrivata anche da Eugenio Pergola, presidente della sezione penale che attende i dati del secondo semestre 2021 per mettere il sigillo al trend positivo. Intanto si evidenzia che i procedimenti civili iscritti e definiti nel primo semestre sono stati rispettivamente 938 e 1.131 pari al 1,21 contro il dato nazionale di 1,19. Quelli civili pendenti sono scesi dai 2.241 del 2019 ai 1.994 del primo semestre di quest'anno e quelli arretrati da 253 a 182 (-28% contro il -2% nazionale). Passanod ai procedimenti penali, erano iscritti 2.769 e sono stati definiti 3.488 nel primo semestre 2021 (1,26 contro lo 0,99 nazionale). Con alle spalle un anno, il 2020, con 4 mesi di stop dell'attività penale. È stato adottato quello che Tito ha definito un sistema di recupero valido grazie alla capacità di essere efficienti.

Intanto il Tribunale di Pordenone si appresta a vivere l'anno nuovo con le incognite del personale e con una pandemia che non concede tregue nemmeno alla giustizia.

Susanna Salvador

