Il tribunale dei minori: fate scendere i ragazzi La procura indaga, possibile omissione d'atti

LO SCENARIOROMA Poche ore di tempo. Poi il caso Sea Watch potrebbe trasformarsi in un Diciotti bis, con gli atti trasmessi alla procura di Catania e, di nuovo, al Tribunale dei ministri, che dovrebbe esaminare ancora la posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Questa volta, però, l'ipotesi di reato sarebbe meno grave rispetto al sequestro di persona contestato al titolare del Viminale per i fatti dello scorso agosto. Il rischio è una semplice omissione in atti d'ufficio. La situazione, dal punto di vista politico, potrebbe...