Il treno navetta sul ponte per ora è solo un'ipotesi

CACCIA AL POSTO SUI BUSMESTRE Un anno fa, in occasione dell'inaugurazione dell'ostello A&O di via Ca' Marcello, l'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin aveva prospettato una soluzione per la massa di gente che dall'area della stazione di Mestre si muoverà in direzione Venezia: un treno navetta con binario dedicato. «Stiamo lavorando su questa idea di trasporto aveva detto Ci rendiamo conto che il servizio pubblico inteso come bus, tram e gli stessi treni di linea non sarà sufficiente a soddisfare la richiesta che, logicamente,...