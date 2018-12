Il treno della Lega, 13 ore di viaggio per sentire Matteo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOBILITAZIONEVENEZIA Saranno millecinquecento i leghisti del Nordest - 1200 dal Veneto, 300 dal Friuli Venezia Giulia - che oggi parteciperanno alla manifestazione voluta dal leader Matteo Salvini in Piazza del Popolo a Roma. Non un comizio, ma «una grande festa e un chiaro messaggio all'Europa», ha puntualizzato il segretario della Lega, spalancando non una porta, ma un portone nella base veneta, partita stanotte con tutte le attrezzature del caso, a partire da prosecco e sopressa.«Sarà una sfacchinata, ma ci saremo tutti», diceva...