LA PREVENZIONE

BELLUNO Crollano gli abbonamenti al trasporto pubblico: Dolomitibus spinge al massimo sulla sicurezza. L'azienda di trasporto pubblico locale ce la mette tutta per far sentire a proprio agio i suoi utenti e per riprendere a bordo chi, timoroso del contagio, ora preferisce usare l'auto o spostarsi a piedi. Dai prossimi giorni a bordo dei mezzi ci saranno infatti messaggi informativi e richiami al corretto comportamento da tenere per viaggiare in sicurezza e nel rispetto di tutti. I monitor di servizio a bordo degli autobus urbani, oltre ai consueti avvisi di informazione, trasmetteranno anche nuovi messaggi ideati appositamente per invitare i ragazzi al senso di responsabilità. «Ritroviamoci sul bus in sicurezza» e «Il trasporto sicuro dipende anche da te!» saranno gli slogan principali della nuova campagna, tutta orientata a spiegare soprattutto agli studenti i comportamenti base da tenere sui mezzi pubblici, ovvero mascherina sempre indossata correttamente, porta d'ingresso a salire, porta d'uscita a scendere e le altre linee guida.

LA SICUREZZA

Con l'occasione, sarà sottolineata con particolare attenzione anche la capienza all'interno dei pullman, che oggi per legge non può superare l'80%, evidenziata da appositi adesivi che indicano il numero di posti in piedi e a sedere disponibili in base alle disposizioni vigenti (e fatta rispettare dai conducenti). «Si tratta di un sistema facile e smart per ribadire il concetto della sicurezza dei mezzi pubblici - spiega il consigliere provinciale delegato ai trasporti, Dario Scopel -. Sicurezza che passa inevitabilmente anche attraverso la responsabilità dei passeggeri. Se tutti indossano correttamente la mascherina e adoperano comportamenti in linea con le norme anti-contagio, i pullman sono il mezzo più sicuro e più sostenibile per i propri spostamenti. Dolomitibus sta anche valutando la possibilità di estendere la tecnologia presente sugli autobus urbani per veicolare questi messaggi, che permettono al viaggio di svolgersi in sicurezza e tranquillità. Apprezziamo lo sforzo dell'azienda nel cercare di contenere e limitare i disagi dei passeggeri, nella consapevolezza che qualche disguido c'è stato nelle prime settimane di scuola».

LE SEGNALAZIONI

Il riferimento è ad alcune lamentele arrivate a Dolomitibus e alla Provincia, relative soprattutto a mancate coincidenze di alcune corse. L'azienda di trasporto pubblico ha raccolto tutte le segnalazioni, tracciando i movimenti degli autobus al secondo, grazie a un sistema di monitoraggio installato su tutti i mezzi. «Nei casi di mancata coincidenza, con passeggeri rimasti alla fermata, è stato disposto anche l'invio di un mezzo per raccogliere gli utenti fanno sapere dalla società di trasporto -. Quanto alla segnalazione della corsa Caprile-Agordo del 5 ottobre, secondo cui sono stati lasciati a terra alcuni studenti a Cencenighe, è necessario evidenziare che l'autista non ha visto nessuno alla fermata, e così anche il conducente della corsa Falcade-Agordo, transitato due minuti prima nei pressi della stessa fermata. Lo stesso autore della segnalazione ammette che a causa della pioggia si è dovuto riparare nella rientranza coperta di una pasticceria adiacente. Tutto è perfettibile, ma il disguido non è da imputare alla mancanza di professionalità del personale». Insomma, Dolomitibus non intende mollare e nonostante le difficoltà del momento vuole assicurare un servizio perfetto alla popolazione e tranquillizzare sull'utilizzo del trasporto pubblico, sicuro anche in epoca di Covid.

Alessia Trentin

