LA POLEMICA

PORDENONE Ambulanti e clienti soddisfatti da una parte, residenti alle prese con i disagi dall'altra. La nuova dislocazione del mercato divide, e nella partita entrano anche i commercianti in sede fissa. Quelli di piazza della Motta e del primo tratto di corso Vittorio Emanuele, in particolare, che si collocano per lo più sul fronte degli scontenti.

Per loro, infatti, lo spostamento delle bancarelle sperimentato per la prima volta sabato ha comportato anche uno spostamento significativo di tutto l'afflusso di gente che il mercato inevitabilmente porta con sé. E così, se le zone tradizionalmente più trascurate di piazza Risorgimento e dintorni hanno tratto una boccata d'ossigeno, le cose sono andate decisamente peggio per chi invece contava, il mercoledì e il sabato, sull'andirivieni creato dalle bancarelle, e dunque piazza della Motta in particolare destinata a ospitare a breve il cantiere al quale il commercio ambulante ha dovuto lasciare il posto , ma anche tutto il tratto iniziale di corso Vittorio Emanuele, collegato a piazza della Motta dalle sue laterali. L'amministrazione comunale invita a pazientare e a sopportare i disagi, per consentire la realizzazione di opere che devono necessariamente essere portate a termine entro l'anno o giù di lì. Ma l'esperimento servirà anche a valutare un eventuale nuovo assetto per il futuro del mercato. Nuovo assetto che, appunto, si scontra però con questa prima controindicazione, già messa in luce anche dal consigliere Marco Salvador (Pordenone 1291), per il quale l'allontanamento delle bancarelle da piazza della Motta rappresenta un duro colpo per la parte storica della città, quella appunto che ruota attorno alla piazza stessa e alla Contrada maggiore. Salvador rileva infatti come il nuovo assetto del mercato abbia desertificato il centro storico, andando ad aggravare ulteriormente la già difficile situazione del commercio in corso Vittorio Emanuele e in corso Garibaldi.

PARCHEGGIO AGEVOLATO

Intanto l'amministrazione cerca di porre almeno parzialmente rimedio ai disagi che la nuova situazione comporta per i residenti e per le attività situate lungo le vie occupate dal mercato e in quelle limitrofe. Questi infatti non possono più accedere ai loro posti auto privati, nei casi in cui questi si immettano nella viabilità pubblica in una delle vie interessate dal mercato. Di qui la decisione della giunta di introdurre per loro un nuovo abbonamento agevolato, consentendo loro di parcheggiare su strada e nel parcheggio Riviera del Pordenone, al piano zero e al primo piano, dalle 18 del giorno che precede quello di mercato alle 15 di quello successivo. Il costo è, per i residenti, di 4 euro mensili oltre a 6 euro una tantum per la tessera e di 12 euro mensili per i lavoratori.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA