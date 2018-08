Il tram di oggi? Progettato 14 anni fa: «Ma è intoccabile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPADOVA Il papà del tram. Questo è il soprannome che gli era stato affibbiato nel 2007 quando per la prima volta il serpentone blu ha iniziato a girare per Padova con i viaggiatori a bordo. D'altro canto, lo stesso Flavio Zanonato, che in quel momento era sindaco, più volte aveva ribadito che l'efficienza del metrobus era strettamente connessa all'operato di questa sorta di genitore. Antonio Conte, ingegnere, 69 anni, quasi 15 al vertice di Aps Mobilità di cui 4 nelle vesti di direttore di esercizio del tram e, dopo la pensione,...