VALDOBBIADENE In centinaia lungo l'ultimo tratto di percorso. Tutti con mascherina, più o meno distanziati, intenzionati a non perdersi nemmeno una pedalata. L'arrivo della cronometro a Valdobbiadene è stato spettacolare come doveva essere, anche con l'ombra del Covid a condizionare tutto. Ma i tifosi non sono mancati. «Avevo temuto che venisse cancellata tutta la corsa, invece sono contento che abbiano tenuto duro», spiega un appassionato appartato a 150 metri dall'arrivo. E un altro accanto a lui conferma: «Sono arrivato qui alle 12.30, ben prima dell'arrivo del primo corridore, e me ne vado solo quando sarà passato l'ultimo». Questo l'animo di chi ha sfidato il virus e la paura del contagio pur di esserci.

Il britannico Jonathan Dibben, il primo a terminare la sua prova intorno alle 13.45, ha trovato già una bella cornice di pubblico, mentre i big della classifica generale, arrivati attorno alle 16.30, sono stati accolti da moltissimi tifosi, posizionati lungo le transenne nelle ultime centinaia di metri. Ovviamente avvicinarsi agli atleti è risultato impossibile, ogni squadra sta cercando di tenere i suoi corridori più separati possibili dal mondo esterno, mantenendoli all'interno della bolla e non permettendo altri contatti. Poco male, perché per molti, dopo diversi mesi senza poter assistere ai grandi eventi, anche solo ammirare il loro passaggio è stato qualcosa di straordinario.

Per Valdobbiadene, ormai, ospitare il Giro d'Italia è diventata una piacevole abitudine. La prima volta nel 2009, quando Alessandro Petacchi sfrecciò in una volata di gruppo nella tappa partita da Grado, e poi nel 2015, con un'altra cronometro, molto più lunga (59 km) e con partenza da Treviso e arrivo sempre in Piazza Marconi, che vide trionfare il bielorusso Vasil Kiryienka e Alberto Contador sfilare la maglia rosa dalle spalle di Fabio Aru. Nel 2018, invece, i dilettanti si sono sfidati al Giro d'Italia U23 in una breve semitappa di 72 km, con partenza proprio da Conegliano e arrivo a Valdobbiadene: in quell'occasione la volata fu vinta dal padovano Alberto Dainese.

«Le case e i negozi si sono vestite di rosa. La città ha risposto in maniera eccezionale, distinguendosi per serietà e competenza nell'allestire questa tappa in modo che fosse una festa, ma allo stesso tempo stando attenta al rispetto delle regole anti-covid spiega il Sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese - tutto ciò grazie alle forze dell'ordine e i 150 volontari, che hanno permesso a quasi 200 paesi del mondo collegati in televisione di vedere la bontà del nostro lavoro e le bellezze del nostro territorio. Valdobbiadene è amica del Giro d'Italia; ogni anno il gruppo ci passa vicino e per la terza volta negli ultimi 11 anni siamo sede di arrivo di una tappa. Ogni volta è un successo, quindi perché dovremo fermarci? Ovviamente c'è anche un ritorno economico, che è sempre molto importante». Nei giorni precedenti la cronometro del Prosecco avevano fatto discutere le parole del Sindaco di Conegliano, che invitava la gente a non venire sulle strade e guardare il Giro da casa. Fregonese, però, ha fatto il contrario: «Ho detto ai cittadini di uscire, facendo molta attenzione alle regole, perché abbiamo bisogno di farlo ed è un buon modo per far girare l'economia e far respirare le nostre attività commerciali. Stare a casa non aiuta nessuno, così come infrangere le regole; bisogna essere intelligenti e il Giro d'Italia è un'ottima vetrina per dimostrare che lo siamo».

