Il traguardo sta per essere raggiunto. L'acquisto della nuova apparecchiatura per la diagnosi del covid 19 è dietro l'angolo. Manca poco, all'associazione Vol.A. di Santa Giustina, per raggiungere l'obiettivo di 100mila euro che le consentirà di acquistare una strumentazione di diagnostica molecolare per verificare la positività dei tamponi al Covid-19 da donare poi all'Usl 1. «La velocità impressionante con cui stiamo raggiungendo il risultato - spiega il presidente Marco Deiana - ha fatto sì che abbiamo già provveduto all'ordine: la consegna della strumentazione è prevista prima di Pasqua. Auspichiamo quindi che continuino le donazioni sulla piattaforma online GOFUNDME o con bonifici sul conto corrente della Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno iban IT69K0814061270000032065550». «Grazie a tutti per la sensibilità dimostrata verso la nostra iniziativa - sottolinea il presidente ; fra loro spiccano moltissimi contributi di modesta entità di singoli cittadini, di associazioni, ditte ma anche qualcuno molto consistente. Penso che tutti assieme possiamo essere orgogliosi di quanto facciamo: forse sarà una piccola goccia rispetto alle necessità del momento, ma intanto la nostra goccia c'è». (R.G.)

